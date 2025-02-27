Лондонская неделя моды поразила стритстайлом — 4 тренда, которые покорят мир

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В этом сезоне Лондонская неделя моды вновь оказалась в центре внимания благодаря своим осенне-зимним коллекциям 2025 года. Несмотря на менее насыщенную программу мероприятий и неблагоприятную погоду, британцы, как всегда, показали свою стойкость и находчивость, уверенно прогуливаясь по мокрым тротуарам города.

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Каждая Неделя моды обладает уникальным духом, который проявляется как на подиумах, так и среди зрителей. В этот раз лондонские стритстайлеры вернулись к своим эклектичным корням, представив четыре тренда, отражающих богатое наследие британской моды и инновационный подход столицы.

Четыре тренда уличной одежды

Одним из ключевых мотивов сезона стало использование тартана — клетчатые узоры украшали всё от гранжевых рубашек и плиссированных юбок до пальто-пэчворков, придавая традиционным нарядам нотки панк-эстетики. Также заметной тенденцией стали шипы и полосы, которые добавляли текстуру и блеск уличному стилю, особенно когда использовались яркие цвета, создавая почти пиратский шарм.

Кроме того, в Лондоне продолжили свое триумфальное шествие пушистые куртки, вдохновленные персонажами "Улицы Сезам". Еще одним интересным элементом стал возврат галстука, который теперь выглядит совсем иначе, чем в привычном образе школьницы, а скорее напоминает андрогинную стилистику Джулии Робертс на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 1990 году. Однако современные тенденции предлагают носить галстук с бомбером и джинсами, избегая строго корпоративных образов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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