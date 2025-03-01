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Вишнёвая кола ворвалась в тренды 2025 года: этот цвет волос преобразит каждую

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Хотите обновить образ в этом году? Попробуйте модный оттенок "Вишнёвая кола". Как он выглядит, кому подойдёт и почему стал популярным?

Вишнёвые волосы
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишнёвые волосы

Цвет "Вишнёвая кола" — это глубокий и насыщенный оттенок, который сочетает в себе тёмно-коричневые, бордовые и красные тона. В зависимости от освещения он может казаться то коричневым, то красным, создавая уникальный и многогранный эффект.

Этот цвет идеально подходит людям с тёплым или нейтральным тоном кожи, но также может эффектно смотреться на тех, у кого холодный тон кожи и тёмные глаза. Особенно выгодно он подчёркивает карие глаза, придавая им глубину и выразительность, пишет marieclaire.com.au.

Почему "Вишнёвая кола" так популярна?

Если вы раздумываете, стоит ли попробовать этот оттенок, вот несколько причин, почему он сейчас на пике популярности:

  1. Вневременной и элегантный. Оттенок "Вишнёвая кола" сочетает в себе черты коричневого и красного, что делает его универсальным и стильным. Он подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.
  2. Присутствие на красной дорожке. Знаменитости, такие как Леди Гага, Рианна, Билли Айлиш и Дуа Липа, уже сделали этот цвет популярным. Он ассоциируется с элегантностью и утончённостью.
  3. Простота ухода. Красные и бордовые блики в оттенке "Вишнёвая кола" не требуют частого обновления. Это позволяет дольше наслаждаться насыщенным цветом без необходимости частых визитов к парикмахеру. Для поддержания яркости и здоровья волос рекомендуется использовать специальные средства для окрашенных волос.
  4. Уверенность и сексуальность. Многие женщины, которые пробовали этот оттенок, отмечают, что чувствуют себя увереннее и привлекательнее. Красные и бордовые отблески придают волосам живость и динамичность, что не остаётся незамеченным.

Если вы хотите перемен и устали от привычного цвета волос, "Вишнёвая кола" может стать отличным выбором. Этот оттенок уже завоевал сердца многих людей и продолжает набирать популярность благодаря своей универсальности, элегантности и способности подчеркнуть индивидуальность. Попробуйте и убедитесь сами, как этот цвет может преобразить ваш образ!

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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