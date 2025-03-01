Теряете волосы после 45? Вот 6 способов остановить выпадение и сохранить густоту

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы в 20 лет выглядят здоровыми и красивыми благодаря крепкому стержню и плотной кутикуле. Однако с возрастом женщины часто замечают, что волосы становятся менее густыми. Особенно это проявляется в период менопаузы, когда гормональный фон нестабилен и негативно влияет на состояние волос.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Чтобы сохранить здоровье и красоту волос, важно следовать рекомендациям специалистов.

Прежде всего, стоит отказаться от краски для волос с аммиаком, так как она может повредить ослабленные волосы, делая их ломкими и лишая блеска. После 45 лет лучше использовать более щадящие краски, не содержащие аммиака, этаноламинов и парафенилендиамина. Также следует избегать тугих укладок, таких как пучки и "конский хвост", которые могут привести к тракционной алопеции — необратимому выпадению волос. Эксперт-трихолог Елена Стародубова на сайте selencin.ru советует давать волосам больше отдыха, избегая сложных причёсок, таких как африканские косы или пучок. Важно правильно мыть волосы. Не рекомендуется массировать кожу головы круговыми движениями — лучше проводить пальцами вдоль линии роста волос в одном направлении. Вода должна быть тёплой, а ополаскивать волосы лучше холодной водой. После мытья не стоит тереть волосы полотенцем — лучше промокнуть их мягким движением. Увлажняющие средства с оливковым, репейным или кокосовым маслом помогут поддерживать здоровье волос. Эти масла питают и увлажняют волосы, делая их более сильными и блестящими. Расчёсывать волосы нужно аккуратно, начиная с кончиков, и лучше использовать расчёску из натуральных материалов. Правильное питание также важно для здоровья волос. В рационе должны быть бобовые, морковь, орехи, птица, свежие овощи и зелень, а также жирная рыба. Эти продукты содержат витамины и минералы, необходимые для роста и укрепления волос.

Следуя этим рекомендациям, можно сохранить волосы сильными, густыми и блестящими на долгие годы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.



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