Пилинг может испортить кожу, если не соблюдать главное правило

Пилинг — это популярная процедура для обновления кожи, которая помогает избавиться от мёртвых клеток, очищает поры и стимулирует обновление клеток. Однако слишком частое его использовании может повредить защитный барьер эпидермиса, что приведёт к раздражениям и даже воспалениям. Чтобы получить все преимущества от пилинга без вреда, важно соблюдать баланс.
Существует несколько видов пилингов: химические, механические и энзимные. Каждый из них имеет свои особенности в применении:
Если после процедуры кожа стала сухой, шелушится или появляется покраснение, это может быть признаком того, что пилинг применяется слишком часто. В таких случаях следует уменьшить частоту процедур или выбрать более мягкие средства.
После пилинга важно увлажнять кожу и использовать солнцезащитные средства, так как она становится более чувствительной к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Чтобы не повредить дерму, важно подобрать подходящий тип пилинга и следить за реакцией кожи. Сбалансированный уход принесет видимые результаты без неприятных последствий.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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