Пилинг может испортить кожу, если не соблюдать главное правило

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пилинг — это популярная процедура для обновления кожи, которая помогает избавиться от мёртвых клеток, очищает поры и стимулирует обновление клеток. Однако слишком частое его использовании может повредить защитный барьер эпидермиса, что приведёт к раздражениям и даже воспалениям. Чтобы получить все преимущества от пилинга без вреда, важно соблюдать баланс.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Типы пилинга и частота их применения

Существует несколько видов пилингов: химические, механические и энзимные. Каждый из них имеет свои особенности в применении:

Механический пилинг (скрабы и щётки) можно делать не чаще 1–2 раз в неделю, чтобы избежать излишнего травмирования кожи.

(скрабы и щётки) можно делать не чаще 1–2 раз в неделю, чтобы избежать излишнего травмирования кожи. Химический пилинг (с кислотами) обычно требует большего интервала — 1 раз в 2–4 недели, в зависимости от интенсивности препарата.

(с кислотами) обычно требует большего интервала — 1 раз в 2–4 недели, в зависимости от интенсивности препарата. Энзимные пилинги подходят для более частого использования, 2–3 раза в неделю, так как они действуют мягче и не нарушают структуру кожи.

Как понять, что пилинг не подходит?

Если после процедуры кожа стала сухой, шелушится или появляется покраснение, это может быть признаком того, что пилинг применяется слишком часто. В таких случаях следует уменьшить частоту процедур или выбрать более мягкие средства.

Что делать после пилинга?

После пилинга важно увлажнять кожу и использовать солнцезащитные средства, так как она становится более чувствительной к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Чтобы не повредить дерму, важно подобрать подходящий тип пилинга и следить за реакцией кожи. Сбалансированный уход принесет видимые результаты без неприятных последствий.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

