Вместо крема от морщин: наношу на лицо этот фрукт — кожа сияет, как в 20 лет

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Исследования 2022 года показали, что авокадо положительно влияет на состояние кожи. Оно замедляет старение и повышает эластичность. Это делает авокадо идеальным компонентом для домашней маски, которую можно легко приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Авокадо

Авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами, каротиноидами и фенольными соединениями. Кроме того, оно содержит витамины Е и С, обладающие антиоксидантными свойствами.

Учёные провели исследование, в ходе которого женщины в возрасте от 27 до 73 лет в течение 8 недель ежедневно употребляли авокадо. Результаты показали, что их кожа стала менее подвержена старению, а её упругость и эластичность улучшились. Морщины стали менее заметными, сообщает чешское издание Dombydom.

Маска из авокадо

Для приготовления маски вам понадобятся:

Спелый авокадо

Чайная ложка мёда

Ложка натурального йогурта

Разомните авокадо до состояния пасты, добавьте мёд и йогурт, тщательно перемешайте. Нанесите маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и рта. Оставьте на 15-20 минут, затем смойте тёплой водой и промокните кожу мягким полотенцем.

Эффект от маски

Результаты заметны уже после первого применения. Маска не только укрепляет кожу и уменьшает морщины, но и оказывает комплексное воздействие:

Мёд обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, борется с несовершенствами и увлажняет кожу.

Йогурт мягко отшелушивает омертвевшие клетки и придаёт коже сияние. Он также успокаивает чувствительную кожу и уменьшает покраснения.

Авокадо повышает эластичность кожи, успокаивает раздражения и делает её мягкой.

Попробуйте маску из авокадо и убедитесь в её эффективности. Ваша кожа станет более упругой, эластичной и сияющей!

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.



Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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