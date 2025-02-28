Вместо крема от морщин: наношу на лицо этот фрукт — кожа сияет, как в 20 лет

Исследования 2022 года показали, что авокадо положительно влияет на состояние кожи. Оно замедляет старение и повышает эластичность. Это делает авокадо идеальным компонентом для домашней маски, которую можно легко приготовить.
Авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами, каротиноидами и фенольными соединениями. Кроме того, оно содержит витамины Е и С, обладающие антиоксидантными свойствами.
Учёные провели исследование, в ходе которого женщины в возрасте от 27 до 73 лет в течение 8 недель ежедневно употребляли авокадо. Результаты показали, что их кожа стала менее подвержена старению, а её упругость и эластичность улучшились. Морщины стали менее заметными, сообщает чешское издание Dombydom.
Маска из авокадо
Для приготовления маски вам понадобятся:
Эффект от маски
Результаты заметны уже после первого применения. Маска не только укрепляет кожу и уменьшает морщины, но и оказывает комплексное воздействие:
Попробуйте маску из авокадо и убедитесь в её эффективности. Ваша кожа станет более упругой, эластичной и сияющей!
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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