Модный приговор: эти 5 пар обуви будут на пике популярности весной 2025

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Модные эксперты провели исследование и пришли к выводу, что весной 2025 года будет ровно пять пар обуви, которые будут супер-актуальны.

Фото: Openverse by kikfoto, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Nike

Минималистичные модели обуви

Выполнены в пастельных тонах и с простыми силуэтами. Идеально подходят для ежедневного ношения. Прозрачные вставки, необычные формы добавят индивидуальности.

Массивные кроссовки

Сочетают ретро-эстетику и современные технологии. Вы можете выбирать среди разнообразия текстур и ярких цветов. Они идеально подходят для активного городского ритма.

Экспериментальные модели на плоской подошве

В тренде будет сочетание необычных материалов, таких как перфорированная кожа и замша.

Классические балетки и обувь на низких каблуках

Будут популярны такие детали, как металлические вставки и оригинальные принты. Они создают элегантный внешний вид для офиса или вечернего выхода.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



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