Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весеннее черенкование смородины: хитрость, которая ускорит укоренение
Вредители атакуют смородину? Вот как спасти кусты без химии
Когда кофе опасен: кому не стоит пить напитки с кофеином
Легендарный особняк Глории Пирес и Орландо Мораиса будет преобразован в бутик-отель
Хотите почувствовать вкус приключений? Тогда пейте воду прямо из-под крана
Велосипед на крыше, а права – под угрозой: хитрости безопасной перевозки
Голливудское помешательство на Оземпике уничтожило бодипозитив
Придётся продавать машину — путешественница удивилась ценам на рынке в Мексике
Косатки не могут поймать китов: секреты акустической невидимости раскрыты

Мицеллярная вода, которая подходит именно вам: советы по выбору для каждого типа кожи

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Мицеллярная вода – это универсальное средство для очищения кожи, которое стало неотъемлемой частью многих уходовых ритуалов. Она эффективно удаляет макияж, загрязнения и излишки жира, не повреждая защитный барьер эпидермиса. Однако важно выбрать правильную мицеллярную воду, подходящую вашему типу кожи. Разберемся, как подобрать идеальное средство для каждого типа.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Для сухой кожи

Для сухой кожи лучше всего выбирать мицеллярную воду с увлажняющими компонентами, такими как глицерин или экстракты растений. Эти средства мягко очищают, не пересушивая кожу, и способствуют поддержанию необходимого уровня влаги.

Для жирной кожи

Для жирной кожи подойдёт мицеллярная вода с лёгкой текстурой и с добавлением антибактериальных ингредиентов, например, экстракта чайного дерева или салициловой кислоты. Они помогут эффективно удалять излишки жира и предотвращать появление акне.

Для чувствительной кожи

Для чувствительной кожи выбирайте мицеллярную воду без агрессивных химических компонентов и спирта. Средства с алоэ вера или экстрактом ромашки успокоят и увлажнят кожу, не вызывая раздражений.

Выбор мицеллярной воды зависит от особенностей вашей кожи. Правильно подобранное средство обеспечит нежное очищение, увлажнение и уход, не нарушая естественного баланса.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Легендарный особняк Глории Пирес и Орландо Мораиса будет преобразован в бутик-отель
Хотите почувствовать вкус приключений? Тогда пейте воду прямо из-под крана
Велосипед на крыше, а права – под угрозой: хитрости безопасной перевозки
Мицеллярная вода, которая подходит именно вам: советы по выбору для каждого типа кожи
Голливудское помешательство на Оземпике уничтожило бодипозитив
Придётся продавать машину — путешественница удивилась ценам на рынке в Мексике
Косатки не могут поймать китов: секреты акустической невидимости раскрыты
Купить авто с пробегом поможет робот: ИИ обучили давать советы по выбору машины
Марсианские пляжи без кокосов: что скрывают отложения южной Утопии Планиции планеты
Без очередей и нервов: Роспатент упростил регистрацию товарных знаков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.