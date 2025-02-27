Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычное открытие: как комариные антенны помогут в борьбе со стихийными бедствиями
Обман и подчинение — в Европе назвали главную цель Евросоюза
Смена ринга — Британии задали вопрос, справится ли она с Россией?
Возврат не оформлен — Трамп заявляет, что предстоят переговоры по возвращению территорий Украине
Бутылочный туризм — немцы массово сдают пивную тару в Австрии ради прибыли
Ключ к зачатию: гормон счастья оказался важнее, чем думали
Украинская ДТЭК заключит контракты на поставку СПГ из США
Лера Кудрявцева ответила на обвинения: я мать двоих детей
Простой пирог на сгущёнке, который получается даже у тех, кто не дружит с выпечкой

Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Эти духи, которые появились на рынке 15 лет назад, до сих пор привлекают внимание женщин по всему миру, и их раскупают каждую минуту!

Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

"Ты хорошо пахнешь" — это один из лучших комплиментов, которые можно услышать. А если носить одни и те же духи каждый день в течение многих лет, они могут стать вашей визитной карточкой, вашей индивидуальностью. Ароматом, который мгновенно вызывает мысли о вас.

Но как выбрать из множества вариантов и моделей тот, который подойдёт именно вам? С момента своего выпуска в 2010 году есть один аромат, который продолжает привлекать тысячи женщин по всему миру, и его раскупают каждую минуту.

Not a Perfume от Juliette Has A Gun остаётся настоящим сокровищем чувств даже спустя 15 лет, пишет французское издание Grazia.

Этот аромат сочетает в себе древесные, мускусные и амбровые ноты. Он создаёт ощущение обонятельной вуали, которая подчёркивает красоту кожи, а не маскирует её.

В основе аромата лежит одна молекула — целатокс. Это синтетическое соединение, которое обычно используется в качестве базовой ноты, но в этом аромате оно играет главную роль. Оно заменяет амбру — естественный секрет кашалота.

Что же касается запаха, то он раскрывается древесными, мускусными и слегка янтарными нотами, которые создают ощущение уюта и тепла. Аромат ассоциируется с кожей, согретой солнцем, с чувственной мягкостью и возвышенной свежестью.

Аромат имеет интимный и сдержанный шлейф, что делает его одновременно минималистичным и уникальным.

Многие женщины любят этот парфюм за его простоту и утончённую элегантность. К тому же, он не содержит спирта и аллергенов, что делает его идеальным выбором для людей с чувствительной кожей.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Хозяин переменился — в Европе назвали Трампа самым тяжелым президентом США
Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче
Тля, клещ и белокрылка открыли дачный сезон раньше вас — срочно выгоняем незваных гостей
От ростка до куста: как вырастить крепкие томаты?
Американский лидер разделил зоны ответственности в обеспечении безопасности Украины
Он не подведет — Трамп уверен в выполнении соглашения по Украине со стороны Путина
Почему мы говорим сами с собой? Наука объясняет странную привычку
Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО
До греха не довели — Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.