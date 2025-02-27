Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет

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Эти духи, которые появились на рынке 15 лет назад, до сих пор привлекают внимание женщин по всему миру, и их раскупают каждую минуту!

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

"Ты хорошо пахнешь" — это один из лучших комплиментов, которые можно услышать. А если носить одни и те же духи каждый день в течение многих лет, они могут стать вашей визитной карточкой, вашей индивидуальностью. Ароматом, который мгновенно вызывает мысли о вас.

Но как выбрать из множества вариантов и моделей тот, который подойдёт именно вам? С момента своего выпуска в 2010 году есть один аромат, который продолжает привлекать тысячи женщин по всему миру, и его раскупают каждую минуту.

Not a Perfume от Juliette Has A Gun остаётся настоящим сокровищем чувств даже спустя 15 лет, пишет французское издание Grazia.

Этот аромат сочетает в себе древесные, мускусные и амбровые ноты. Он создаёт ощущение обонятельной вуали, которая подчёркивает красоту кожи, а не маскирует её.

В основе аромата лежит одна молекула — целатокс. Это синтетическое соединение, которое обычно используется в качестве базовой ноты, но в этом аромате оно играет главную роль. Оно заменяет амбру — естественный секрет кашалота.

Что же касается запаха, то он раскрывается древесными, мускусными и слегка янтарными нотами, которые создают ощущение уюта и тепла. Аромат ассоциируется с кожей, согретой солнцем, с чувственной мягкостью и возвышенной свежестью.

Аромат имеет интимный и сдержанный шлейф, что делает его одновременно минималистичным и уникальным.

Многие женщины любят этот парфюм за его простоту и утончённую элегантность. К тому же, он не содержит спирта и аллергенов, что делает его идеальным выбором для людей с чувствительной кожей.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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