Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не стойкая бюрократия — солдат ВСУ рассказал, как их отправили в Британию без виз
Окна снова грязные? Попробуйте этот необычный метод — и забудете про уборку на месяцы
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Необычное открытие: как комариные антенны помогут в борьбе со стихийными бедствиями
Обман и подчинение — в Европе назвали главную цель Евросоюза
Смена ринга — Британии задали вопрос, справится ли она с Россией?
Возврат не оформлен — Трамп заявляет, что предстоят переговоры по возвращению территорий Украине
Бутылочный туризм — немцы массово сдают пивную тару в Австрии ради прибыли
Ключ к зачатию: гормон счастья оказался важнее, чем думали

Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Новое исследование, проведённое в Университете Нагои в Японии, может изменить представления о старении волос, предлагая естественное решение проблемы поседения. Учёные обнаружили, что антиоксидант лютеолин, содержащийся в овощах, способен замедлить процесс старения волос.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина

Лютеолин, присутствующий в брокколи, сельдерее, моркови, луке и перце, уже известен своими полезными свойствами для здоровья. Однако недавние исследования показали, что он также может предотвращать поседение волос, сообщает греческое издание Shape.

В ходе эксперимента учёные использовали генетически предрасположенных к седине мышей. Мыши, которым вводили лютеолин, сохраняли свой естественный цвет, в то время как остальные становились седыми. Лютеолин оказывал эффект независимо от способа применения — наружно или внутрь.

Профессор Масаси Като отметил, что лютеолин влияет на эндотелины — белки, обеспечивающие связь между клетками. Эти белки важны для здоровья меланоцитов, которые вырабатывают меланин, придающий цвет волосам. Лютеолин защищает меланоциты от повреждений, поддерживая выработку меланина и здоровье клеток.

Исследование показало, что лютеолин влияет на здоровье пигмента волос, а не на их цикл роста. Учёные предполагают, что лютеолин можно использовать в качестве активного ингредиента в средствах по уходу за волосами, если результаты исследования подтвердятся.

Доктор Такуми Кагава также отметил, что лютеолин может быть полезен при других возрастных изменениях, таких как выпадение волос. Это открытие открывает новые перспективы в борьбе с возрастными изменениями волос и может привести к созданию эффективных средств для их ухода.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Садоводство, цветоводство
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ Аудио 
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Экономика и бизнес
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Хозяин переменился — в Европе назвали Трампа самым тяжелым президентом США
Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче
Тля, клещ и белокрылка открыли дачный сезон раньше вас — срочно выгоняем незваных гостей
От ростка до куста: как вырастить крепкие томаты?
Американский лидер разделил зоны ответственности в обеспечении безопасности Украины
Он не подведет — Трамп уверен в выполнении соглашения по Украине со стороны Путина
Почему мы говорим сами с собой? Наука объясняет странную привычку
Тактическое отступление — Америка перестанет быть лидером финансирования НАТО
До греха не довели — Трамп заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО
Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.