Седина отменяется: учёные нашли способ сохранить цвет волос — спасут обычные овощи

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новое исследование, проведённое в Университете Нагои в Японии, может изменить представления о старении волос, предлагая естественное решение проблемы поседения. Учёные обнаружили, что антиоксидант лютеолин, содержащийся в овощах, способен замедлить процесс старения волос.

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Лютеолин, присутствующий в брокколи, сельдерее, моркови, луке и перце, уже известен своими полезными свойствами для здоровья. Однако недавние исследования показали, что он также может предотвращать поседение волос, сообщает греческое издание Shape.

В ходе эксперимента учёные использовали генетически предрасположенных к седине мышей. Мыши, которым вводили лютеолин, сохраняли свой естественный цвет, в то время как остальные становились седыми. Лютеолин оказывал эффект независимо от способа применения — наружно или внутрь.

Профессор Масаси Като отметил, что лютеолин влияет на эндотелины — белки, обеспечивающие связь между клетками. Эти белки важны для здоровья меланоцитов, которые вырабатывают меланин, придающий цвет волосам. Лютеолин защищает меланоциты от повреждений, поддерживая выработку меланина и здоровье клеток.

Исследование показало, что лютеолин влияет на здоровье пигмента волос, а не на их цикл роста. Учёные предполагают, что лютеолин можно использовать в качестве активного ингредиента в средствах по уходу за волосами, если результаты исследования подтвердятся.

Доктор Такуми Кагава также отметил, что лютеолин может быть полезен при других возрастных изменениях, таких как выпадение волос. Это открытие открывает новые перспективы в борьбе с возрастными изменениями волос и может привести к созданию эффективных средств для их ухода.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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