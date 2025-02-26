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Липосакция против контурной пластики: выбираем процедуру, которая поможет избавиться от жира быстрее

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество способов скорректировать фигуру и избавиться от жировых отложений. Среди самых популярных процедур — липосакция и контурная пластика. Но какая из них лучше поможет создать красивые линии тела? Разберёмся в их особенностях, плюсах и минусах.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Липосакция: радикальный метод удаления жира

Липосакция — это хирургическая процедура, при которой жировые клетки удаляются через небольшие разрезы. Этот метод эффективен для значительного уменьшения объёмов в проблемных зонах: живот, бёдра, бока. Однако липосакция не влияет на качество кожи и не подходит для коррекции небольших недостатков. После процедуры требуется длительное восстановление, а при неправильном уходе возможны неровности кожи.

Контурная пластика: безоперационная альтернатива

Контурная пластика — это инъекционная процедура, которая помогает скорректировать форму тела с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты или липофилинга (введение собственного жира). Метод идеально подходит для создания плавных линий и устранения мелких недостатков фигуры. В отличие от липосакции, контурная пластика не требует долгой реабилитации, но результат не столь радикален.

Что выбрать?

Если необходимо избавиться от значительного количества жира, липосакция — лучший вариант. Для точечной коррекции и улучшения контуров больше подойдет контурная пластика.

Обе процедуры эффективны, но выбор зависит от ваших целей, состояния кожи и желаемого результата.

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.

Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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