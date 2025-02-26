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Не пропустите эти советы по питанию, чтобы увидеть результаты от тренировок быстрее

1:36
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Важность правильного питания перед и после тренировки трудно переоценить. От того, что вы едите до и после занятий спортом, зависит не только ваша энергия на тренировке, но и эффективность восстановления. Давайте разберемся, какие продукты стоит выбирать для того, чтобы получить максимальную пользу от физических нагрузок.

Талия
Фото: Freepik is licensed under Free license
Талия

Что есть перед тренировкой

Питание перед тренировкой важно для того, чтобы обеспечить тело энергией для эффективных занятий. За 1-2 часа до тренировки рекомендуется съесть лёгкий углеводный перекус, например, банан, овсянку или тост с авокадо. Эти продукты дают необходимую энергию, не перегружая желудок. Также важно включить в приём пищи небольшое количество белка, чтобы мышцы начали готовиться к нагрузкам.

Что есть после тренировки

После тренировки ваш организм нуждается в восстановлении. Важно пополнить запасы энергии, а также помочь мышцам восстановиться и расти. В первые 30-60 минут после тренировки рекомендуется употребить белково-углеводный перекус: например, курицу с рисом, омлет с овощами или смузи с протеином. Это поможет уменьшить разрушение мышечных волокон и ускорить восстановление.

Чтобы достичь максимальных результатов, важно не только правильно тренироваться, но и следить за питанием до и после занятий. Сбалансированное питание поможет вам поддерживать энергию, восстанавливаться быстрее и достигать ваших фитнес-целей.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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