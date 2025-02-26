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ИИ вдохновляет, но разочаровывает: мастера красоты рассказывают, как справляются с нереальными запросами клиентов

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Искусственный интеллект все чаще используется для создания идеализированных образов, которые вдохновляют людей на создание новых проектов — от свадебных платьев до причесок. Однако профессионалы сталкиваются с проблемой, когда клиенты приходят с запросами, основанными на невозможных или нереалистичных изображениях, созданных ИИ.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Идеи с ИИ: Красота или иллюзия?

Клиенты, находя изображения, созданные с помощью ИИ, всё чаще приносят их в салоны красоты или к свадебным дизайнерам. Однако такие изображения зачастую содержат элементы, которые невозможно воссоздать в реальной жизни. Например, клиентка одного дизайнера свадебных платьев в Нэшвилле показала изображение платья с асимметричным вырезом, которое попросту не могло существовать физически.

Как профессионалы справляются с новыми вызовами

Парикмахеры и стилисты, такие как Дженни Робинсон и Рита Контрерас, сталкиваются с ростом числа клиентов, приходящих с изображениями, созданными ИИ. Это вносит путаницу и даже разочарование, так как идеализированные изображения невозможно воссоздать в реальной жизни. Тем не менее, профессионалы стараются разъяснить клиентам разницу между реальностью и вымышленными идеями, созданными искусственным интеллектом.

Будущее ИИ в индустрии красоты

Хотя ИИ продолжает влиять на ожидания клиентов, специалисты считают, что важно установить здоровые границы. Некоторые парикмахеры уже отказываются работать с изображениями, созданными ИИ, чтобы сохранить творческий процесс и не поддаваться искусственно созданным стандартам. Возможно, в будущем клиенты будут искать вдохновение в более реальных источниках, а не в безупречных изображениях, сгенерированных машиной.

Искусственный интеллект открывает новые горизонты для создания идеальных образов, но важно помнить, что многие из них далеки от реальности. Для профессионалов в индустрии красоты это требует умения управлять ожиданиями клиентов, чтобы они не сталкивались с разочарованиями.

Уточнения

Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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