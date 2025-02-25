Обновление гардероба без больших трат: 6 простых способов изменить стиль

3:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие стилисты советуют обновлять гардероб каждый сезон, но давайте будем честными — не у каждого есть возможность раз в год покупать новый шкаф одежды. К тому же, переизбыток покупок мы тоже не поддерживаем.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

Но есть хорошие новости! Обновить стиль и стать "лучшей версией себя", как говорят в интернете, можно и без крупных расходов. Наш фэшн-эксперт делится проверенными способами, как освежить гардероб, не тратя лишних средств!

1. Обнови свою коллекцию бижутерии

Аксессуары способны кардинально изменить образ. Даже если в твоем гардеробе только базовые вещи, стильная бижутерия — будь то минималистичные украшения или винтаж — придаст новизну и свежесть. Рекомендую выбирать украшения из нержавеющей стали: они не темнеют, выглядят аккуратно и дорого. Дешевый аксессуар из плохих материалов может испортить весь образ, поэтому подбирай с умом.

2. Купи два новых "низа"

Юбка с бахромой или расслабленные джинсы — вот два новых предмета, которые могут освежить гардероб. Сочетая их с уже имеющимися "верхами", ты сможешь создать десятки новых луков. Один "низ" хорошо комбинируется с пятью "верхами", а добавление жакета или пиджака увеличит вариативность гардероба.

3. Покупай зимние вещи летом, а летние — зимой

Расположенные на распродажах вещи — отличная возможность сэкономить. На таких распродажах можно найти не только антикварные тренды, но и качественные базовые вещи, которые прослужат долго. Я рекомендую приобретать базовые вещи на распродажах, а акцентные — в сезон. Так ты сэкономишь деньги и будешь уверена, что твой гардероб не выйдет из моды через пару месяцев.

4. Сходи на своп

Свопы — это мероприятия, где люди обмениваются вещами в хорошем состоянии. Это прекрасная возможность обновить гардероб, не потратив деньги и при этом внести вклад в экологию. Перед свопом составь список вещей, которые тебе действительно нужны, и отправляйся обменивать их на подходящие вещи.

5. Добавь аксессуары разных стилей

Аксессуары могут стать ключом к новому стилю. Для бохо-стиля добавь орнаментальные платки и плетеные сумки, для преппи — длинные носки и винтажные часы. Вестерн-стиль оживит шляпа и казаки с крупными пряжками, а для "тихой роскоши" подойдут шёлковые платки и минималистичные золотые серьги. Добавь аксессуары к базовым вещам, и твой образ станет свежее!

6. Займись кастомизацией вещей

Не обязательно покупать новое, чтобы обновить гардероб — можно вдохнуть жизнь в старые вещи! В интернете полно идей по кастомизации: перекройка жакетов, джинсов или брюк. Купив недорогие инструменты — краски для ткани, заклепки или ленты — ты сможешь создать уникальные вещи, которые точно не будут у других.

Уточнения

Гардеробное помещение (также: гардеробная комната, гардеробная, вешалка, уборная, одёжная, платейная) — помещение для хранения одежды, платья, обуви.



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