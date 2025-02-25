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Подготовка к маникюру: что нужно сделать перед визитом в салон, чтобы избежать ошибок

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Неважно, идете ли вы на маникюр в первый раз или в сотый — эти советы обязательно пригодятся. Вот что стоит сделать перед визитом в салон.

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр

1. Нанеси на руки солнцезащитный крем

Если вы предпочитаете гель-лак, важно защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Как отмечает дерматолог Ханна Копельман, УФ-лампы в салоне могут вызывать преждевременное старение и повышать риск развития рака, хоть и в меньшей степени, чем прямое пребывание на солнце. Рекомендуется наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 за 15-20 минут до визита, чтобы дать средству время впитаться. Обязательно смажьте не только верхнюю часть рук, но и боковые стороны, а также кончики пальцев, которые получат наибольшую дозу ультрафиолета.

Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете использовать крем, можно приобрести специальные перчатки для маникюра. Они защитят кожу, не мешая мастеру работать.

2. Проверь, нет ли порезов на коже

Ранки на коже увеличивают риск заражения инфекциями, особенно в маникюрных салонах. Если у вас есть порезы, царапины или укусы, лучше перенести визит. Это же касается депиляции — лучше не брить ноги и не делать восковую депиляцию за два дня до педикюра.

3. Почисти ногти

Даже если на ногтях нет видимых загрязнений, под ними могут скапливаться бактерии и грибки. Почистите область под ногтями с мылом и мягкой зубной щеткой, чтобы избежать попадания микробов под новый маникюр. Исследования показали, что под ногтями можно найти десятки видов бактерий, включая золотистый стафилококк, который может вызывать серьезные заболевания.

4. Подготовь фотографии дизайна

Лучше приходить в салон с фотографиями маникюра, который вам нравится. Это поможет мастеру быстрее понять, что вы хотите, и избежать недоразумений, которые могут возникнуть, если объяснять дизайн словами.

5. Не подрезай кутикулу и не стриги ногти

Как не стоит подравнивать волосы перед походом к парикмахеру, так и ногти не следует подрезать перед маникюром. Удаление кутикулы или стрижка ногтей могут повредить их, а также сделать трудным создание желаемой формы. Лучше доверить это профессионалу.

6. Не удаляй старый гель-лак

Не пытайтесь самостоятельно удалить старый гель-лак. Независимо от метода, неправильное удаление может повредить ногтевую пластину, и качественный маникюр уже будет проблематичным. Лучше доверить этот процесс мастеру, чтобы избежать повреждений.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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