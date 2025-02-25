Как сохранить объем волос: 5 простых шагов к идеальной прическе

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Вы сушите волосы феном, приподнимая корни круглой щеткой, но через час прическа теряет объем? Это довольно распространенная проблема, и все дело в том, что вы нарушаете законы физики и аэродинамики.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Сушка волос

Когда горячий воздух направлен сверху вниз, он прижимает волосы к голове, лишая их пышности. Чтобы этого избежать, достаточно перевернуться! Мойте голову, наклонившись вперед, и сушите волосы, направляя поток воздуха снизу вверх. Это приподнимет корни и придаст объем, который сохранится на весь день.

Еще одна частая ошибка — расчесывание мокрых волос. Влажные волосы растягиваются и ломаются, что может привести к секущимся кончикам. Вместо расчесывания аккуратно промокните волосы полотенцем из микрофибры и нанесите несмываемый уход, начиная с кончиков.

Для максимального объема используйте мусс или пенку, но наносите их только у корней. В противном случае волосы могут стать тяжелыми и утратить объем.

Чтобы сохранить прическу на второй день, перед сном заплетите мягкий хвост на макушке, используя шелковую резинку. Утром распустите волосы и слегка взбейте их пальцами — и объем у корней вас приятно удивит.

Через неделю таких экспериментов вы не вспомните, что такое плоские пряди! И еще один совет: не мойте голову каждый день, так как это лишает волосы натуральных масел. Вместо этого используйте сухой шампунь домашнего приготовления: смешайте кукурузный крахмал с какао-порошком для темных волос или с розмарином для светлых и нанесите кистью на корни.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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