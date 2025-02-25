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Выпадение волос прекратится: вот что нужно втирать в корни — забудете о проблеме навсегда

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос является серьезной проблемой для женщин. Важно принимать меры для предотвращения выпадения волос. 

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Правила ухода за волосами

Используйте качественные продукты для ухода за волосами. Применяйте бальзам или маску после мытья волос. Наносите термозащитные продукты при использовании фена или утюжка. Регулярно питайте волосы, используя подходящие маски. 

Чеснок как средство против выпадения волос

Чеснок является природным антибиотиком и полезен для волос. Чесночная маска помогает предотвратить выпадение волос. 

Рецепт чесночной маски:

  1. Очистить и измельчить головку чеснока.
  2. Выжать сок из чеснока и втереть в корни волос.
  3. Оставить на 2 часа, затем смыть теплой водой.

Рецепт маски с чесноком и алоэ вера:

  1. Смешать лимонный сок, сок алоэ, измельченный чеснок и яичный белок. 
  2. Втирать в корни волос, массируя.
  3. Оставить на полчаса, затем смыть теплой водой.
  4. Вымыть волосы отваром из крапивы и лопуха.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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