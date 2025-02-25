Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как решить проблему дефицита учителей? Власти уточнят кадровую потребность
Полив рассады: как добиться здоровых и сильных растений
Клубника без сезонов: как фриго приносит ягоды круглый год
Ваш дедушка познакомился с бабушкой на этом кабриолете, а теперь он стоит в музее — вспоминаем открытые авто СССР
Ваш питомец чешется как одержимый? Вот что делать, пока не стало хуже
Зачем опытные хозяйки хранят лимонные корки: секрет чистоты и свежести в доме
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Татьяна Плаксина публично обратилась к матери Любови Успенской
Соки вместо еды? Одна деталь рушит всю пользу и делает их опасными

Что носить весной 2025? Самые трендовые пальто по версии стилиста

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 года принесет новые тренды в моду, и пальто станет важным элементом гардероба. Стилист Мария Шеди рассказала порталу Москва 24, какие модели пальто будут популярны в предстоящем сезоне. Узнайте, какие варианты стоит выбрать, чтобы быть в тренде и выглядеть элегантно.

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

Пальто-пиджак: элегантность и стройность

Одним из ведущих трендов весны 2025 года станет пальто-пиджак. Эта модель с элементами классического пиджака, такими как прямой крой, английский воротник и расширенная линия плеч. Такое пальто идеально подойдет невысоким девушкам, так как визуально стройнит и вытягивает силуэт. Для создания стильного образа сочетайте пальто с узкими брюками, легинсами или даже юбками и шортами. Небольшая сумка и обувь на плоской подошве или каблуке завершат ансамбль.

Пальто-макси: элегантность и длина

Модное пальто-макси, длиной до пола, продолжает быть в тренде. Эта модель придаёт образу утонченность и делает силуэт визуально длиннее. Однако для миниатюрных девушек макси-пальто может сделать их еще ниже. В таком случае лучше дополнить образ обувью на каблуке. Пальто-макси хорошо сочетается с одеждой оверсайз, будь то трикотажные костюмы или платья, а также с обувью на небольшом каблуке.

Кейп: элегантность без рукавов

Еще один интересный тренд — пальто-кейп. Это стильное решение для тех, кто ищет что-то необычное. Кейп отлично смотрится в сочетании с высокими сапогами и структурированными сумками. Для создания более расслабленного образа можно выбрать джинсы и свитер, а обувь подойдет на устойчивом каблуке.

Кожаные пальто

Кожаные пальто не теряют своей актуальности. В 2025 году модны как длинные макси-пальто, так и короткие пиджаки. Важно отметить, что кожа может быть как матовой, так и с лёгким блеском.

Необычные принты

Помимо этого, дизайнеры предлагают яркие принты: клетку, полоску, леопардовые и зебровые узоры, а также крупные цветочные мотивы. Выбирая пальто, не забывайте сочетать принтованные модели с однотонными вещами, чтобы создать гармоничный и сбалансированный образ.

Весна 2025 года подарит моду, где каждый найдет идеальное пальто для элегантного образа!

Уточнения

Пальто́ — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Полив рассады: как добиться здоровых и сильных растений
Клубника без сезонов: как фриго приносит ягоды круглый год
Ваш дедушка познакомился с бабушкой на этом кабриолете, а теперь он стоит в музее — вспоминаем открытые авто СССР
Ваш питомец чешется как одержимый? Вот что делать, пока не стало хуже
Зачем опытные хозяйки хранят лимонные корки: секрет чистоты и свежести в доме
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Татьяна Плаксина публично обратилась к матери Любови Успенской
Соки вместо еды? Одна деталь рушит всю пользу и делает их опасными
Итальянская красота без толп туристов: скрытый городок, где можно жить, как в кино
Что носить весной 2025? Самые трендовые пальто по версии стилиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.