Что носить весной 2025? Самые трендовые пальто по версии стилиста

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Весна 2025 года принесет новые тренды в моду, и пальто станет важным элементом гардероба. Стилист Мария Шеди рассказала порталу Москва 24, какие модели пальто будут популярны в предстоящем сезоне. Узнайте, какие варианты стоит выбрать, чтобы быть в тренде и выглядеть элегантно.

Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в пальто

Пальто-пиджак: элегантность и стройность

Одним из ведущих трендов весны 2025 года станет пальто-пиджак. Эта модель с элементами классического пиджака, такими как прямой крой, английский воротник и расширенная линия плеч. Такое пальто идеально подойдет невысоким девушкам, так как визуально стройнит и вытягивает силуэт. Для создания стильного образа сочетайте пальто с узкими брюками, легинсами или даже юбками и шортами. Небольшая сумка и обувь на плоской подошве или каблуке завершат ансамбль.

Пальто-макси: элегантность и длина

Модное пальто-макси, длиной до пола, продолжает быть в тренде. Эта модель придаёт образу утонченность и делает силуэт визуально длиннее. Однако для миниатюрных девушек макси-пальто может сделать их еще ниже. В таком случае лучше дополнить образ обувью на каблуке. Пальто-макси хорошо сочетается с одеждой оверсайз, будь то трикотажные костюмы или платья, а также с обувью на небольшом каблуке.

Кейп: элегантность без рукавов

Еще один интересный тренд — пальто-кейп. Это стильное решение для тех, кто ищет что-то необычное. Кейп отлично смотрится в сочетании с высокими сапогами и структурированными сумками. Для создания более расслабленного образа можно выбрать джинсы и свитер, а обувь подойдет на устойчивом каблуке.

Кожаные пальто

Кожаные пальто не теряют своей актуальности. В 2025 году модны как длинные макси-пальто, так и короткие пиджаки. Важно отметить, что кожа может быть как матовой, так и с лёгким блеском.

Необычные принты

Помимо этого, дизайнеры предлагают яркие принты: клетку, полоску, леопардовые и зебровые узоры, а также крупные цветочные мотивы. Выбирая пальто, не забывайте сочетать принтованные модели с однотонными вещами, чтобы создать гармоничный и сбалансированный образ.

Весна 2025 года подарит моду, где каждый найдет идеальное пальто для элегантного образа!

Уточнения

Пальто́ — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



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