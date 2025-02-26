Забудьте про чёрный: 5 вещей, которые помогут скрыть возраст и выглядеть на 10 лет моложе

Специалист модного блога Ирина Кошкина раскрыла секреты, которые помогут выглядеть моложе. Она поделилась малоизвестными модными хитростями, способствующими подчёркиванию красоты и свежести. Свои взгляды на визуальное омоложение эксперт изложила в своём блоге "Мода. Стиль" на платформе Дзен.
Кроме того, стилисты напоминают, что яркий макияж и привычка щуриться могут визуально добавлять возраста. Поэтому важно следить за макияжем и стараться не щуриться. Также не забывайте о правильном уходе за кожей лица: используйте скраб не чаще одного раза в две недели для поддержания её свежести и молодости. Эти советы актуальны как для женщин, так и для мужчин.
Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.
Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.