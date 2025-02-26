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Забудьте про чёрный: 5 вещей, которые помогут скрыть возраст и выглядеть на 10 лет моложе

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Специалист модного блога Ирина Кошкина раскрыла секреты, которые помогут выглядеть моложе. Она поделилась малоизвестными модными хитростями, способствующими подчёркиванию красоты и свежести. Свои взгляды на визуальное омоложение эксперт изложила в своём блоге "Мода. Стиль" на платформе Дзен.

Женщины разного возраста
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщины разного возраста
  1. Чёрный цвет лучше исключить из гардероба, так как он может стройнить, но в то же время придавать возраст, акцентируя внимание на морщинах и тёмных кругах под глазами.
  2. Обратите внимание на пудровые оттенки, которые придают свежесть и отдохнувший вид. Также стоит рассмотреть мятные и миндальные цвета, скрывающие лишние килограммы и подчёркивающие молодость. Лавандовые и белые оттенки добавят образу утончённости и лёгкости.
  3. Предпочтение следует отдавать свободной, но не слишком мешковатой одежде, создающей ощущение лёгкости и уверенности, а также скрывающей недостатки фигуры.
  4. Не избегайте вещей с вырезом и не пытайтесь скрыть зону декольте. Вместо этого можно украсить её стильными колье или модной бижутерией, добавляя образу элегантности.
  5. Укороченные брюки с открытой лодыжкой придадут вашему образу дерзости и молодости. Они прекрасно сочетаются с блузами или футболками, создавая стильный и современный вид.

Кроме того, стилисты напоминают, что яркий макияж и привычка щуриться могут визуально добавлять возраста. Поэтому важно следить за макияжем и стараться не щуриться. Также не забывайте о правильном уходе за кожей лица: используйте скраб не чаще одного раза в две недели для поддержания её свежести и молодости. Эти советы актуальны как для женщин, так и для мужчин.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.

Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:

  • причёски (парикмахер, стилист по причёскам, колорист);
  • макияжа (визажист);
  • одежды (стилист-имиджмейкер);
  • украшений (ювелирный стилист).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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