Забудьте про чёрный: 5 вещей, которые помогут скрыть возраст и выглядеть на 10 лет моложе

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалист модного блога Ирина Кошкина раскрыла секреты, которые помогут выглядеть моложе. Она поделилась малоизвестными модными хитростями, способствующими подчёркиванию красоты и свежести. Свои взгляды на визуальное омоложение эксперт изложила в своём блоге "Мода. Стиль" на платформе Дзен.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщины разного возраста

Чёрный цвет лучше исключить из гардероба, так как он может стройнить, но в то же время придавать возраст, акцентируя внимание на морщинах и тёмных кругах под глазами. Обратите внимание на пудровые оттенки, которые придают свежесть и отдохнувший вид. Также стоит рассмотреть мятные и миндальные цвета, скрывающие лишние килограммы и подчёркивающие молодость. Лавандовые и белые оттенки добавят образу утончённости и лёгкости. Предпочтение следует отдавать свободной, но не слишком мешковатой одежде, создающей ощущение лёгкости и уверенности, а также скрывающей недостатки фигуры. Не избегайте вещей с вырезом и не пытайтесь скрыть зону декольте. Вместо этого можно украсить её стильными колье или модной бижутерией, добавляя образу элегантности. Укороченные брюки с открытой лодыжкой придадут вашему образу дерзости и молодости. Они прекрасно сочетаются с блузами или футболками, создавая стильный и современный вид.

Кроме того, стилисты напоминают, что яркий макияж и привычка щуриться могут визуально добавлять возраста. Поэтому важно следить за макияжем и стараться не щуриться. Также не забывайте о правильном уходе за кожей лица: используйте скраб не чаще одного раза в две недели для поддержания её свежести и молодости. Эти советы актуальны как для женщин, так и для мужчин.

Уточнения

Молодость — свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.



Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:



причёски (парикмахер, стилист по причёскам, колорист);

макияжа (визажист);

одежды (стилист-имиджмейкер);

украшений (ювелирный стилист).

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