Всего пару капель — и кожа в восторге: не забудьте про это средство после очищения

Тоник для лица — это один из тех косметических продуктов, который помогает завершить уход за кожей, восстанавливая её баланс и подготавливая к следующим этапам. Несмотря на свою важность, многие игнорируют его применение. Разберёмся, зачем нужен тоник и как выбрать наиболее подходящий.
Основная задача тоника — восстанавливать естественный pH-баланс кожи после очищения. Гели и пенки, могут нарушать кислотно-щёлочной баланс, и тоник помогает вернуть дерме её природные защитные свойства. Помимо этого, они могут увлажнять, тонизировать, сужать поры и обеспечивать более глубокое проникновение активных ингредиентов, если они используются перед кремами или сыворотками.
При выборе тоника важно учитывать тип кожи. Для сухой кожи подойдут тоники с увлажняющими компонентами, такими как глицерин или гиалуроновая кислота. Если у вас жирная или комбинированная кожа, ищите средства с матирующими и сужающими поры ингредиентами, например, с экстрактом чайного дерева или гамамелиса. Для чувствительной кожи лучше выбирать тоники без спирта и с успокаивающими компонентами, такими как алоэ вера или ромашка.
Использование тоника помогает поддерживать здоровье дермы и делает уход более эффективным. Правильно подобранный тоник улучшит состояние кожи и обеспечит ей необходимую защиту.
Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью. Лосьоны-тоники — подготавливают кожу к нанесению макияжа или дальнейшего ухода.
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