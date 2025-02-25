Всего пару капель — и кожа в восторге: не забудьте про это средство после очищения

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Тоник для лица — это один из тех косметических продуктов, который помогает завершить уход за кожей, восстанавливая её баланс и подготавливая к следующим этапам. Несмотря на свою важность, многие игнорируют его применение. Разберёмся, зачем нужен тоник и как выбрать наиболее подходящий.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Зачем нужен тоник?

Основная задача тоника — восстанавливать естественный pH-баланс кожи после очищения. Гели и пенки, могут нарушать кислотно-щёлочной баланс, и тоник помогает вернуть дерме её природные защитные свойства. Помимо этого, они могут увлажнять, тонизировать, сужать поры и обеспечивать более глубокое проникновение активных ингредиентов, если они используются перед кремами или сыворотками.

Как выбрать подходящий тоник?

При выборе тоника важно учитывать тип кожи. Для сухой кожи подойдут тоники с увлажняющими компонентами, такими как глицерин или гиалуроновая кислота. Если у вас жирная или комбинированная кожа, ищите средства с матирующими и сужающими поры ингредиентами, например, с экстрактом чайного дерева или гамамелиса. Для чувствительной кожи лучше выбирать тоники без спирта и с успокаивающими компонентами, такими как алоэ вера или ромашка.

Использование тоника помогает поддерживать здоровье дермы и делает уход более эффективным. Правильно подобранный тоник улучшит состояние кожи и обеспечит ей необходимую защиту.

Уточнения

Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью. Лосьоны-тоники — подготавливают кожу к нанесению макияжа или дальнейшего ухода.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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