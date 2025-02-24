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Самомассаж, который заменит дорогие процедуры и омолодит кожу — попробуйте уже сегодня

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Самомассаж — это эффективный способ поддержания тонуса кожи и расслабления мышц, который можно выполнять в домашних условиях. Благодаря простым техникам вы не только улучшите циркуляцию крови и лимфы, но и снизите напряжение в теле. В этом тексте мы расскажем, как правильно выполнять самомассаж для достижения максимальных результатов.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Преимущества самомассажа

Самомассаж помогает улучшить кровообращение, способствует расслаблению и снятию усталости. Это отличный способ избавиться от стресса и напряжения в мышцах. Регулярное выполнение массажа помогает укрепить тонус кожи, а также способствует улучшению обмена веществ.

Техники самомассажа

Массаж лица

Лёгкими круговыми движениями массируйте кожу лица, начиная с подбородка и двигаясь вверх. Это улучшает кровообращение и уменьшает отёчность.

Массаж шеи и плеч

Для расслабления мышц используйте движения от плеч к шее, слегка надавливая пальцами. Это помогает снять напряжение и усталость.

Массаж ног

Начните с поглаживания ног, затем переходите к более интенсивным движениям, например, щипкам или разминанию. Это улучшает кровообращение и способствует расслаблению.

Когда лучше делать самомассаж

Лучше всего делать самомассаж после рабочего дня, когда мышцы уставшие и нуждаются в отдыхе. Также полезно проводить такие процедуры перед сном для расслабления и улучшения сна.

Самомассаж — это не только способ улучшить внешний вид, но и метод, который помогает снять напряжение.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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