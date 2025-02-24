Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти вареники с творогом на Масленицу заменят 1000 блинов
Запад признает поражение? Дипломат сообщил о возможном изменении позиции ведущих стран ЕС
Прилучный нашёл необходимую поддержку в браке с Брутян после неудачного брака с Муцениеце
Экономический ландшафт Польши претерпел значительные изменения из-за военной поддержки Киеву
Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги
Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива
Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры
Renault готовит семь новинок: от бюджетных электрокаров до спортивных Alpine
Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание

Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите найти аромат, который запал бы вам в душу и держался на вас целый день, то предлагаем ознакомиться с четырьмя вариантами парфюмов, которые могут справиться с этой ролью.

Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

Стойкие и чувственные духи

  1. Allegra Ma'Magnifica, Bvlgari: сандаловое дерево и роза олицетворяют абсолютную элегантность. Аромат включает в себя три эссенции розы и древесные ноты.
  2. Libre L' Absolu Platine, Yves Saimt Laurent: чувственный цветок апельсина из Марокко и смелость лаванды Diva из Франции идеально сочетаются с новой эксклюзивной нотой белой лаванды.
  3. Аромат Soleil Neige, Tom Ford: светящийся аромат, который имитирует спокойный блеск солнца на снегу. С нотами цитрусовых, цветов апельсина и теплого мускуса, создается неповторимый запах.
  4. Аромат 724 Eau De Parfum, Maison Francis Kurkidjan: это мускусный цветочный аромат, который дарит ощущение свежести. Парфюм включает в себя букет цветов и базовые ноты сандалового дерева и белого мускуса

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Недвижимость
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим Аудио 
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Рухнет ли военная поддержка Украины, если Соединённые Штаты выйдут из конфликта? Дмитрий Плотников Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова Роскошь на рельсах: за что пассажиры готовы платить тысячи евро? Игорь Буккер
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Прилучный нашёл необходимую поддержку в браке с Брутян после неудачного брака с Муцениеце
В ЕС нет согласия насчёт конфискации замороженных активов России
Рухнет ли военная поддержка Украины, если Соединённые Штаты выйдут из конфликта?
Экономический ландшафт Польши претерпел значительные изменения из-за военной поддержки Киеву
Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги
Вызывает отёки и бьёт по печени: врач развеяла миф о пользе безалкогольного пива
Пригожин раскрыл, появится ли Валерия на сцене после завершения карьеры
Renault готовит семь новинок: от бюджетных электрокаров до спортивных Alpine
Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание
Джиган пожаловался на отсутствие подарка на 23 февраля: одинокий и грустный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.