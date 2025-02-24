Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хотите найти аромат, который запал бы вам в душу и держался на вас целый день, то предлагаем ознакомиться с четырьмя вариантами парфюмов, которые могут справиться с этой ролью.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

Стойкие и чувственные духи

Allegra Ma'Magnifica, Bvlgari: сандаловое дерево и роза олицетворяют абсолютную элегантность. Аромат включает в себя три эссенции розы и древесные ноты. Libre L' Absolu Platine, Yves Saimt Laurent: чувственный цветок апельсина из Марокко и смелость лаванды Diva из Франции идеально сочетаются с новой эксклюзивной нотой белой лаванды. Аромат Soleil Neige, Tom Ford: светящийся аромат, который имитирует спокойный блеск солнца на снегу. С нотами цитрусовых, цветов апельсина и теплого мускуса, создается неповторимый запах. Аромат 724 Eau De Parfum, Maison Francis Kurkidjan: это мускусный цветочный аромат, который дарит ощущение свежести. Парфюм включает в себя букет цветов и базовые ноты сандалового дерева и белого мускуса

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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