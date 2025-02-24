Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти

Если вы хотите найти аромат, который запал бы вам в душу и держался на вас целый день, то предлагаем ознакомиться с четырьмя вариантами парфюмов, которые могут справиться с этой ролью.
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Парфюм
Стойкие и чувственные духи
Allegra Ma'Magnifica, Bvlgari: сандаловое дерево и роза олицетворяют абсолютную элегантность. Аромат включает в себя три эссенции розы и древесные ноты.
Libre L' Absolu Platine, Yves Saimt Laurent: чувственный цветок апельсина из Марокко и смелость лаванды Diva из Франции идеально сочетаются с новой эксклюзивной нотой белой лаванды.
Аромат Soleil Neige, Tom Ford: светящийся аромат, который имитирует спокойный блеск солнца на снегу. С нотами цитрусовых, цветов апельсина и теплого мускуса, создается неповторимый запах.
Аромат 724 Eau De Parfum, Maison Francis Kurkidjan: это мускусный цветочный аромат, который дарит ощущение свежести. Парфюм включает в себя букет цветов и базовые ноты сандалового дерева и белого мускуса
Уточнения
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.