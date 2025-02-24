Секреты парикмахеров: как усмирить волосы с помощью фольги и забыть о статике

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1:06
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Алюминиевая фольга имеет несколько альтернативных способов применения помимо очевидного. Мы расскажем об одном его возможном использовании, который подходит для женщин в зимний период.

Фольга
Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Алюминий имеет способность нейтрализации статического электричества, который является одним из главных причин того, что волосы электризуются. Как ни странно звучит, было доказано практически, что фольга — это эффективное решение для волос, которые постоянно электризуются.

Как использовать

Вам нужно взять кусочек фольги, скатать его в шарик и потереть аккуратно об волосы от корней до кончиков. Это сразу поможет уменьшить статическое электричество и разгладить волосы, сделать их послушными.

Осенью и зимой, когда из-за сухого воздуха, шапки волосы электризуются, вам нужно носить такой шарик собой в сумочке. Благодаря этому вам не нужно использовать средства для укладки волос.

Безусловно, это не долгосрочное решение, но если вам нужен быстрый результат, то фольга вам точно поможет.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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