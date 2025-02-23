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Раскрываем секреты красоты: что делать после микронидлинга, чтобы кожа сияла

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Что можно сделать после микронидлинга

  1. Умойте лицо мягким очищающим средством только через 8 часов после процедуры.
  2. Наносите мягкие и не раздражающие сыворотки, содержащие гиалуроновую кислоту и витамин Е.
  3. Обязательно наносите солнцезащитный крем, когда выходите на улицу после этой процедуры, так как кожа становится чувствительной к солнцу.
  4. Дайте старой коже отшелушиться самостоятельно и поддерживайте ее частое увлажнение.
  5. Спите на спине не менее трех дней, чтобы не оставить шрамов на лице.

Чего нельзя делать

  1. Не наносите на кожу агрессивные сыворотки, такие как витамин С, так как процедура усиливает эффект таких средств по уходу за кожей, что приводит к повреждению кожи.
  2. Не наносите макияж или солнцезащитный крем сразу на обработанную область после микронидлинга. 
  3. Не выходите на солнце в течение как минимум суток после процедуры.
  4. Не ходите на тренировку в тренажерный зал, не загорайте и не занимайтесь любой другой деятельностью, связанной с потоотделением.
  5. Принимайте любые противовоспалительные препараты до и после одной недели лечения.
  6. Избегайте любого лазерного лечения после терапии в течение как минимум двух недель.
  7. Избегайте нанесения льда на лицо. Он может прервать воспалительный процесс, необходимый для омоложения кожи.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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