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Зимой кожа пережила стресс, а весной требует заботы — вот как её быстро восстановить

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Зимой наша кожа страдает от холода, недостатка солнечного света и резких температурных перепадов. Это может привести к тусклости, шелушению и излишней жирности в T-зоне. Весной важно восстановить кожу после зимнего ухода. Правильный выбор косметических средств поможет вернуть ей здоровый вид.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка
  1. Энзимная пудра вместо скраба. Для начала очистите кожу от омертвевших клеток с помощью энзимной пудры. Энзимы мягко отшелушивают кожу, не повреждая её и не увеличивая чувствительность к солнцу. Этот метод подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, и его можно использовать круглый год. Используйте энзимную пудру на ночь и обязательно наносите солнцезащитный крем днём.
  2. Снижение использования кислот. Осенью и зимой средства с кислотами помогали ухаживать за кожей, но весной от них лучше отказаться. С приходом весны солнце становится активнее, и кислоты могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету. Вместо них выбирайте PHA-кислоты, которые мягко отшелушивают, осветляют пигментацию и подходят даже для чувствительной кожи.
  3. Активное увлажнение и питание кожи. Весной кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании. Обезвоженной коже подойдут увлажняющие маски, которые можно использовать курсами. Если кожа в норме, достаточно использовать питательные средства вечером и увлажняющие утром. В тёплое время года замените плотный зимний крем на более лёгкую текстуру, например, эмульсию.
  4. Витаминные добавки для кожи. После зимы кожа испытывает дефицит витаминов, как и весь организм. Восполнить этот недостаток помогут сыворотки, маски и ампульные препараты с витаминами C, E или A (ретинолом). Используйте их курсами для достижения максимального эффекта. Эти средства помогут восстановить тонус кожи и придать ей здоровое сияние.
  5. Солнцезащитный крем — защита от ультрафиолета. Ультрафиолетовые лучи разрушают эластин и коллаген, отвечающие за упругость кожи. Поэтому весной и летом солнцезащитный крем необходим. Уже к середине апреля солнце становится активнее, а кожа, отвыкшая от ультрафиолета, становится более чувствительной. В марте используйте средства с SPF 15-25, а к концу апреля — не менее SPF 30.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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