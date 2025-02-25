Забудьте о чётком контуринге: главный визажист раскрыл антитренды макияжа 2025 года

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире моды и красоты постоянно происходят изменения, и некоторые тенденции быстро теряют свою актуальность. Мы подготовили для вас список антитрендов на 2025 год, чтобы вы могли быть в курсе и готовы к новым идеям.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, макияж

Чрезмерный контуринг. Естественные и мягкие линии в макияже будут в моде в следующем году. Графические брови и четкий контуринг постепенно уходят на второй план. Идеальный макияж 2025 года будет включать светлые оттенки и простоту. Контуринг останется, но его роль будет второстепенной. Съедобные мотивы в макияже. Тренды этого года, такие как латте-макияж, cranberry makeup и клубничный блонд, были связаны с едой. Однако звездный визажист Дэниел Мартин прогнозирует, что в 2025 году эти тенденции уйдут в прошлое. По его мнению, сначала они казались милыми, но сейчас инфлюенсеры начали копировать друг друга, и это привело к перенасыщению. Популярный сейчас цвет шоколадного мусса, вероятно, тоже не приживется в таких условиях. Искусственные веснушки. В этом году социальные сети были полны лайфхаков для создания искусственных веснушек. Однако в 2025 году они исчезнут. На смену им придут яркие румяна, которые будут использоваться по максимуму. Это уже напоминает нам о прошлых тенденциях. Ламинирование бровей. 2024 году мастера красоты экспериментировали с различными способами ламинирования бровей, даже доходя до наращивания для создания густого эффекта. В следующем году тренд на тонкие брови вернется, вдохновляя нас стилем 90-х. Они будут выглядеть аккуратно и естественно. Светлый консилер. Прошли те времена, когда девушки использовали консилер на несколько оттенков светлее тонального крема. В 2025 году консилер и тональный крем должны быть одного оттенка. Это позволит лучше скрыть темные круги под глазами и покраснения, создавая более естественный и гармоничный образ.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.





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