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Лазерная эпиляция: правда о количестве процедур для достижения идеальной гладкости

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная эпиляция — это современный и эффективный метод борьбы с нежелательными волосами. Однако многие задаются вопросом: сколько процедур нужно для достижения идеально гладкой кожи? Ответ зависит от нескольких факторов, которые важно учитывать.

Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain
Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

Факторы, влияющие на количество процедур 

Число сеансов лазерной эпиляции зависит от типа волос, их толщины и цвета. Также важен тип кожи и зона, где проводится процедура. Обычно для достижения стойкого результата требуется от 4 до 8 сеансов. Интервалы между процедурами составляют 4-6 недель, чтобы дать время волосам пройти все стадии роста.

Почему необходимо несколько процедур? 

Лазер воздействует только на те волосы, которые находятся в активной фазе роста. Поскольку не все волосы находятся в этой фазе одновременно, требуется несколько сеансов для обработки всех волосяных фолликулов. Каждая процедура помогает уничтожить волосы, находящиеся в разных стадиях роста.

Лазерная эпиляция — это не мгновенный процесс, но её эффективность оправдывает ожидания. Несмотря на необходимость нескольких сеансов, результат в виде гладкой кожи может сохраняться на длительное время, делая процедуру выгодной инвестиция в вашу красоту и уверенность.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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