Что стоит за красивыми лицами звёзд? Топ популярных операций среди знаменитостей

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мир шоу-бизнеса всегда был тесно связан с красотой, и звёзды часто обращаются к пластическим хирургам, чтобы сохранить свою привлекательность. Пластические операции становятся все более популярными среди знаменитостей, ведь для них внешность — это часть профессии. Но какие операции чаще всего выбирают знаменитости? Давайте разберемся.

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

Блефаропластика: секрет взгляда

Одна из самых популярных процедур среди знаменитостей — это блефаропластика, операция по коррекции век. С возрастом кожа вокруг глаз теряет упругость, и появление мешков под глазами становится неизбежным. Для звёзд важно выглядеть моложе и свежо, и блефаропластика помогает добиться этого эффекта, придавая глазам яркость и привлекательность.

Ринопластика: идеальный нос

Еще одной распространённой пластической операцией среди знаменитостей является ринопластика. Звезды часто прибегают к изменению формы носа, чтобы сделать его более гармоничным и подходящим к лицу. Эта операция помогает изменить как форму, так и размер носа, улучшая внешность и, как правило, самооценку.

Липосакция и подтяжка тела

Для поддержания стройной фигуры многие знаменитости решают прибегнуть к липосакции. Особенно популярны процедуры по удалению жира с таких проблемных зон, как живот, бёдра или ягодицы. Также часто встречается подтяжка тела, которая помогает избавиться от лишней кожи после значительного похудения.

Увлажнение и омоложение кожи

Не обходится и без инъекций ботокса и филлеров, которые помогают звездам сохранить молодой вид. Эти процедуры помогают разгладить морщины, придавая коже сияние и гладкость.

Популярные пластические операции среди звезд не всегда связаны с желанием полностью изменить свою внешность. Чаще всего они помогают подчеркнуть достоинства и исправить небольшие недостатки, чтобы сохранить привлекательность на долгое время.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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