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Секреты быстрой реабилитации после маммопластики, которые вам нужно знать!

1:42
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Реабилитация после маммопластика — это важный этап восстановления, от которого зависит конечный результат. После такой процедуры многие женщины задаются вопросом: сколько времени потребуется на восстановление и как ускорить процесс? Давайте разберёмся!

Два врача проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два врача проводят хирургическую операцию

Этапы реабилитации после маммопластики

Реабилитация после маммопластики обычно занимает от 1 до 3 месяцев. Первые недели — наиболее критичны, и женщинам рекомендуется соблюдать все рекомендации врача, чтобы избежать осложнений. В это время необходимо носить специальный бандаж, который поможет зафиксировать грудь в правильном положении. Также важно избегать физической активности и поднятия тяжестей.

Основные рекомендации в период восстановления

В первые несколько дней после операции пациентам рекомендуется отдыхать и ограничивать физическую активность. Отёк и боль могут сохраняться в течение 2–3 недель. Важно следить за состоянием швов, а также придерживаться диеты, богатой витаминами и минералами, чтобы ускорить процесс заживления.

Как ускорить процесс реабилитации?

Для ускоренного восстановления важно соблюдать правильный режим сна, отказаться от курения и алкоголя, а также избегать стресса. Регулярные визиты к врачу помогут своевременно выявить возможные осложнения и корректировать процесс восстановления.

Реабилитация после маммопластики — это не только физический, но и психологический процесс. Следуя всем рекомендациям и терпеливо ожидая, вы получите результаты, которые вас порадуют!

Уточнения

Маммопластика представляет собой пластическую операцию на молочной железе, которая заключается в изменении её формы и (или) изменении размера молочной железы (увеличении или уменьшении).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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