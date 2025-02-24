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Силовые тренировки или кардио: выбираем лучший способ для похудения

1:50
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Для большинства людей, стремящихся похудеть, выбор между кардио и силовыми тренировками становится настоящим вопросом. Оба вида физической активности предлагают свои преимущества, но как выбрать оптимальный вариант для максимального результата? Разберёмся в этом вопросе!

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Кардио тренировки для сжигания калорий

Кардио – это отличное средство для активного сжигания калорий. Бег, плавание, велоспорт и аэробика помогают поддерживать высокий пульс на протяжении длительного времени, что способствует ускоренному обмену веществ и эффективному сжиганию жира. Преимущества кардио очевидны – оно помогает ускорить метаболизм и сжигать калории, что крайне важно для потери веса.

Силовые тренировки и их влияние на тело

Силовые тренировки, напротив, направлены на увеличение мышечной массы и улучшение физической силы. Они помогают ускорить метаболизм даже в покое, так как мышцы требуют больше энергии для поддержания своего состояния. Постоянные занятия силовыми упражнениями помогают не только убрать лишний жир, но и делают фигуру более подтянутой и рельефной.

Комбинирование двух подходов

Лучший вариант – сочетание кардио и силовых тренировок. Кардио поможет сжигать калории, а силовые – укреплять мышцы и делать фигуру более стройной. Такой комплексный подход обеспечит вам максимальные результаты и поможет быстрее достичь желаемой формы.

Итак, нет однозначного ответа на вопрос, что лучше для похудения – кардио или силовые тренировки. Каждый вид упражнений имеет свои преимущества, и для наилучших результатов лучше сочетать оба подхода.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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