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Похудение под угрозой: продукты, которые кажутся полезными, но мешают сбросить вес

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Многие, стремясь похудеть, заменяют вредную пищу на продукты, которые кажутся полезными. Однако некоторые из них могут замедлять процесс или даже приводить к набору веса. Разберёмся, какие коварные продукты могут мешать вам достичь желаемого результата.

продукты
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
продукты

Йогурты с добавками

Обычные йогурты без сахара действительно полезны, но фруктовые или обезжиренные варианты содержат большое количество скрытого сахара. Вместо того чтобы способствовать похудению, они провоцируют скачки инсулина и повышают аппетит.

Смузи и свежевыжатые соки

Фрукты полезны, но в переработанном виде они теряют клетчатку, а уровень сахара в крови резко повышается. Пить соки литрами – не лучшая идея, если вы хотите сбросить вес. Лучше съесть цельный фрукт.

Орехи и сухофрукты

Хотя орехи богаты полезными жирами, а сухофрукты витаминами, их высокая калорийность делает их незаметными врагами похудения. Главное – контролировать порции и не увлекаться перекусами.

Злаковые батончики

Маркетологи позиционируют их как идеальный диетический перекус, но на деле они содержат много сахара, сиропов и калорий. Лучше заменить их горстью орехов или кусочком темного шоколада.

Не все «полезные» продукты действительно помогают похудению. Важно внимательно изучать состав и следить за количеством потребляемых калорий. Баланс и осознанное питание – ключ к стройной фигуре!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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