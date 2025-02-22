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Раскрыт секрет визажистов: эта форма бровей молодит каждую женщину — вот о чём речь

1:08
Моя семья » Красота и стиль

При выборе формы бровей важно помнить, что сейчас в моде естественность. Одной из популярных форм является легкая дуга, которая делает лицо моложе и легче. Форма бровей играет важную роль в создании образа и сильно влияет на общий внешний вид женщины.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Визажисты также отметили, что естественный объем бровей добавляет свежести и легкости облику. Еще один важный аспект — соответствие формы бровей контурам лица. Например, женщинам с овальным лицом подойдут брови в виде мягкой дуги, что создаст натуральный и молодой образ.

Современные тенденции делают акцент на природную густоту и текстуру бровей, поэтому визажисты рекомендуют заполнять пробелы между волосками с помощью карандаша или теней.

В заключение, стоит напомнить, что необходимо регулярно ухаживать за бровями, включая стрижку лишних волосков и использование укрепляющих средств. Вы можете экспериментировать с разными стилями, но всегда важно помнить, что естественность остается в моде.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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