Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года

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Сумка — это не просто аксессуар, а важный элемент образа, который может подчеркнуть индивидуальность, стиль и даже статус. В 2025 году мода на сумки продолжает радовать разнообразием: на пике популярности как практичные базовые модели, так и смелые трендовые решения.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Сумка

Разберёмся, какие сумки будут актуальны в новом сезоне, какие модели считаются классикой, а какие уже морально устарели.

Тренды 2025 года

Сумки с бахромой

Бахрома уже несколько сезонов не выходит из моды, и в 2025 году она останется актуальной. Такие сумки добавляют образу динамики и подходят как для повседневных комплектов, так и для вечерних выходов.

Как носить

В повседневных образах сочетайте с джинсами, трикотажем и грубыми ботинками.

Вечером комбинируйте с женственными платьями и ботильонами.

В стиле бохо — с воздушными юбками и сапогами на небольшом каблуке.

Две сумки в одном образе

Этот тренд появился как ответ на ритм современной жизни. Вместо одной большой сумки можно носить две сразу — одну компактную для необходимых мелочей и вторую побольше.

Как носить

Сочетать модели разного размера и цвета.

Комбинировать элегантную и спортивную сумку в одном луке.

Выбирать в качестве второго аксессуара поясную сумку.

Замшевые сумки

Натуральные материалы возвращаются в моду, и замша — один из ключевых трендов. Особенно актуальны приглушённые оттенки: коричневый, бежевый, оливковый, бордовый и синий.

Как носить

В кэжуал образах с джинсами и кожаными куртками.

С деловыми костюмами для создания контраста текстур.

С романтичными платьями в стиле 70-х.

Клатчи XXL

Большие клатчи, которые носят подмышкой, — новый уровень элегантности. Эти аксессуары можно встретить не только в вечерних образах, но и в повседневных луках.

Как носить

Подмышкой, даже если сумка кажется громоздкой.

С минималистичными нарядами, чтобы не перегружать образ.

В комплекте с жакетами и строгими платьями.

Сумки-таксы

Модели вытянутой продолговатой формы напоминают силуэт таксы. Они уже стали любимцами модных инфлюенсеров и отлично вписываются в casual и smart-casual гардероб.

Как носить

В однотонных образах для акцентного аксессуара.

С контрастными вещами для создания интересного эффекта.

В сочетании с ботфортами и узкими джинсами.

Поясные сумки

Этот тренд снова на пике популярности, но теперь в минималистичном исполнении. Лаконичные кожаные поясные модели идеальны для повседневной носки.

Как носить

С платьями и пальто для элегантного образа.

С джинсами и оверсайз-куртками в стиле casual.

В сочетании с кроссовками для спортивного шика.

Плетёные сумки

Натуральные текстуры остаются в моде. Плетёные сумки отлично вписываются в летний гардероб, а также добавляют расслабленного шика в городской стиль.

Как носить

С платьями из льна и хлопка.

С джинсами и свободными рубашками.

В комбинации с летними сапогами или сандалиями.

Базовые модели сумок

Сумка-багет

Элегантная и минималистичная модель, которая гармонично вписывается в любой стиль.

Как носить

В нейтральных оттенках — для офисных образов.

В ярких цветах — как акцент в повседневном луке.

С деловыми костюмами, джинсами или платьями.

Сумка-полумесяц

За счёт своей изогнутой формы эта модель выглядит мягко и женственно.

Как носить

С классическими брюками и жакетами.

В романтичных образах с юбками и блузами.

В casual-сетах с денимом.

Сумка-хобо

Мягкая, вместительная, с плавными линиями — незаменимый аксессуар на каждый день.

Как носить

С минималистичными нарядами.

В деловом стиле в паре с классическими пальто.

В сочетании с джинсами и свитерами.

Сумка-тоут

Идеальный вариант для тех, кому нужна вместительная сумка без лишнего декора.

Как носить

С платьями миди и длинными пальто.

В офисных комплектах.

В комбинации с повседневной одеждой.

Рюкзак

Лаконичные кожаные рюкзаки подходят даже для деловых образов.

Как носить

С минималистичной одеждой.

В нейтральных оттенках для классического стиля.

В casual-комплектах с кроссовками.

Какие сумки устарели

Мягкие бесформенные модели: визуально делают образ неряшливым.

визуально делают образ неряшливым. Избыточный декор: стразы, обилие молний, чрезмерное количество заклёпок.

стразы, обилие молний, чрезмерное количество заклёпок. Тканевые ремни: уже неактуальны, лучше выбирать кожаные варианты.

уже неактуальны, лучше выбирать кожаные варианты. Неактуальная стёжка и перфорация: такие модели выглядят старомодно.

такие модели выглядят старомодно. Сумки-гармошки с несколькими отсеками: смотрятся устаревшими.

В 2025 году выбор сумки — это не просто вопрос удобства, но и способ самовыражения. Тренды радуют разнообразием, базовые модели остаются неизменными, а устаревшие решения лучше исключить из гардероба.

Следите за актуальными тенденциями, но не забывайте, что лучшая сумка — та, которая дополняет ваш личный стиль!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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