Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытая история Палау: Ученые пытаются разгадать тайну гигантского саркофага из черного камня
Шокирующие приказы ВСУ: Раненых солдат добивают, чтобы не допустить сдачи в плен
Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза
Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины
Трюдо раскрыл главный козырь Канады в торговой войне с США
Удивительный факт: творог может заменить снотворное
Тайна древних туннелей инков раскрыта: что скрывали власти
Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад
В огороде появился замечательный сосед: идеальные соседи для ваших роз

Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года

Моя семья » Красота и стиль

Сумка — это не просто аксессуар, а важный элемент образа, который может подчеркнуть индивидуальность, стиль и даже статус. В 2025 году мода на сумки продолжает радовать разнообразием: на пике популярности как практичные базовые модели, так и смелые трендовые решения.

Сумка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Сумка

Разберёмся, какие сумки будут актуальны в новом сезоне, какие модели считаются классикой, а какие уже морально устарели.

Тренды 2025 года

Сумки с бахромой

Бахрома уже несколько сезонов не выходит из моды, и в 2025 году она останется актуальной. Такие сумки добавляют образу динамики и подходят как для повседневных комплектов, так и для вечерних выходов.

Как носить

  • В повседневных образах сочетайте с джинсами, трикотажем и грубыми ботинками.
  • Вечером комбинируйте с женственными платьями и ботильонами.
  • В стиле бохо — с воздушными юбками и сапогами на небольшом каблуке.

Две сумки в одном образе

Этот тренд появился как ответ на ритм современной жизни. Вместо одной большой сумки можно носить две сразу — одну компактную для необходимых мелочей и вторую побольше.

Как носить

  • Сочетать модели разного размера и цвета.
  • Комбинировать элегантную и спортивную сумку в одном луке.
  • Выбирать в качестве второго аксессуара поясную сумку.

Замшевые сумки

Натуральные материалы возвращаются в моду, и замша — один из ключевых трендов. Особенно актуальны приглушённые оттенки: коричневый, бежевый, оливковый, бордовый и синий.

Как носить

  • В кэжуал образах с джинсами и кожаными куртками.
  • С деловыми костюмами для создания контраста текстур.
  • С романтичными платьями в стиле 70-х.

Клатчи XXL

Большие клатчи, которые носят подмышкой, — новый уровень элегантности. Эти аксессуары можно встретить не только в вечерних образах, но и в повседневных луках.

Как носить

  • Подмышкой, даже если сумка кажется громоздкой.
  • С минималистичными нарядами, чтобы не перегружать образ.
  • В комплекте с жакетами и строгими платьями.

Сумки-таксы

Модели вытянутой продолговатой формы напоминают силуэт таксы. Они уже стали любимцами модных инфлюенсеров и отлично вписываются в casual и smart-casual гардероб.

Как носить

  • В однотонных образах для акцентного аксессуара.
  • С контрастными вещами для создания интересного эффекта.
  • В сочетании с ботфортами и узкими джинсами.

Поясные сумки

Этот тренд снова на пике популярности, но теперь в минималистичном исполнении. Лаконичные кожаные поясные модели идеальны для повседневной носки.

Как носить

  • С платьями и пальто для элегантного образа.
  • С джинсами и оверсайз-куртками в стиле casual.
  • В сочетании с кроссовками для спортивного шика.

Плетёные сумки

Натуральные текстуры остаются в моде. Плетёные сумки отлично вписываются в летний гардероб, а также добавляют расслабленного шика в городской стиль.

Как носить

  • С платьями из льна и хлопка.
  • С джинсами и свободными рубашками.
  • В комбинации с летними сапогами или сандалиями.

Базовые модели сумок

Сумка-багет

Элегантная и минималистичная модель, которая гармонично вписывается в любой стиль.

Как носить

  • В нейтральных оттенках — для офисных образов.
  • В ярких цветах — как акцент в повседневном луке.
  • С деловыми костюмами, джинсами или платьями.

Сумка-полумесяц

За счёт своей изогнутой формы эта модель выглядит мягко и женственно.

Как носить

  • С классическими брюками и жакетами.
  • В романтичных образах с юбками и блузами.
  • В casual-сетах с денимом.

Сумка-хобо

Мягкая, вместительная, с плавными линиями — незаменимый аксессуар на каждый день.

Как носить

  • С минималистичными нарядами.
  • В деловом стиле в паре с классическими пальто.
  • В сочетании с джинсами и свитерами.

Сумка-тоут

Идеальный вариант для тех, кому нужна вместительная сумка без лишнего декора.

Как носить

  • С платьями миди и длинными пальто.
  • В офисных комплектах.
  • В комбинации с повседневной одеждой.

Рюкзак

Лаконичные кожаные рюкзаки подходят даже для деловых образов.

Как носить

  • С минималистичной одеждой.
  • В нейтральных оттенках для классического стиля.
  • В casual-комплектах с кроссовками.

Какие сумки устарели

  • Мягкие бесформенные модели: визуально делают образ неряшливым.
  • Избыточный декор: стразы, обилие молний, чрезмерное количество заклёпок.
  • Тканевые ремни: уже неактуальны, лучше выбирать кожаные варианты.
  • Неактуальная стёжка и перфорация: такие модели выглядят старомодно.
  • Сумки-гармошки с несколькими отсеками: смотрятся устаревшими.

В 2025 году выбор сумки — это не просто вопрос удобства, но и способ самовыражения. Тренды радуют разнообразием, базовые модели остаются неизменными, а устаревшие решения лучше исключить из гардероба.

Следите за актуальными тенденциями, но не забывайте, что лучшая сумка — та, которая дополняет ваш личный стиль!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Еда и рецепты
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo Аудио 
Бабушкин стиль снова в тренде: какие советские вещи стали модными
Недвижимость
Бабушкин стиль снова в тренде: какие советские вещи стали модными Аудио 
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью
Наука и техника
Геном расшифрован: эта акула откроет человечеству путь к вечной молодости и здоровью Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Как может выглядеть капитуляция Киева, если она когда-то произойдёт Дмитрий Плотников Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов ВС РФ близки к освобождению Курской области, признают украинские источники Любовь Степушова
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Прорыв в генетике: открытие, которое изменило медицину
Последние материалы
Забытая история Палау: Ученые пытаются разгадать тайну гигантского саркофага из черного камня
Шокирующие приказы ВСУ: Раненых солдат добивают, чтобы не допустить сдачи в плен
Американский F-16 случайно разбомбил деревню в Южной Корее
Проснулась – и стала англичанкой: странный случай после наркоза
Март тёплый, но дороги холодные: когда на самом деле менять зимние шины
Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года
Трюдо раскрыл главный козырь Канады в торговой войне с США
Удивительный факт: творог может заменить снотворное
Тайна древних туннелей инков раскрыта: что скрывали власти
Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.