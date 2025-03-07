Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года

Сумка — это не просто аксессуар, а важный элемент образа, который может подчеркнуть индивидуальность, стиль и даже статус. В 2025 году мода на сумки продолжает радовать разнообразием: на пике популярности как практичные базовые модели, так и смелые трендовые решения.
Разберёмся, какие сумки будут актуальны в новом сезоне, какие модели считаются классикой, а какие уже морально устарели.
Бахрома уже несколько сезонов не выходит из моды, и в 2025 году она останется актуальной. Такие сумки добавляют образу динамики и подходят как для повседневных комплектов, так и для вечерних выходов.
Этот тренд появился как ответ на ритм современной жизни. Вместо одной большой сумки можно носить две сразу — одну компактную для необходимых мелочей и вторую побольше.
Натуральные материалы возвращаются в моду, и замша — один из ключевых трендов. Особенно актуальны приглушённые оттенки: коричневый, бежевый, оливковый, бордовый и синий.
Большие клатчи, которые носят подмышкой, — новый уровень элегантности. Эти аксессуары можно встретить не только в вечерних образах, но и в повседневных луках.
Модели вытянутой продолговатой формы напоминают силуэт таксы. Они уже стали любимцами модных инфлюенсеров и отлично вписываются в casual и smart-casual гардероб.
Этот тренд снова на пике популярности, но теперь в минималистичном исполнении. Лаконичные кожаные поясные модели идеальны для повседневной носки.
Натуральные текстуры остаются в моде. Плетёные сумки отлично вписываются в летний гардероб, а также добавляют расслабленного шика в городской стиль.
Элегантная и минималистичная модель, которая гармонично вписывается в любой стиль.
За счёт своей изогнутой формы эта модель выглядит мягко и женственно.
Мягкая, вместительная, с плавными линиями — незаменимый аксессуар на каждый день.
Идеальный вариант для тех, кому нужна вместительная сумка без лишнего декора.
Лаконичные кожаные рюкзаки подходят даже для деловых образов.
В 2025 году выбор сумки — это не просто вопрос удобства, но и способ самовыражения. Тренды радуют разнообразием, базовые модели остаются неизменными, а устаревшие решения лучше исключить из гардероба.
Следите за актуальными тенденциями, но не забывайте, что лучшая сумка — та, которая дополняет ваш личный стиль!
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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