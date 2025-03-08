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Эти тени заменят консилер: новый способ скрыть темные круги под глазами

Моя семья » Красота и стиль

Мир макияжа изменился, но далеко не все успели за этими переменами. Новые техники не только упрощают процесс, но и позволяют добиться более выразительного и гармоничного образа. Особенно это касается макияжа глаз — теперь он выходит за привычные границы, создавая эффект более открытого и выразительного взгляда.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Макияж за границами глазницы: почему это работает

Современные техники макияжа предлагают смело выходить за пределы привычной формы глаза. Это связано с несколькими важными моментами:

  • Скрытие складочек и морщинок: если разместить стрелку только в пределах подвижного века, она может "ломаться" на заломах. Вынося её за границы, можно добиться более гладкой и чёткой линии.
  • Визуальное увеличение глаз: темные оттенки, сконцентрированные в небольшом участке, зрительно уменьшают глаза. Растушёвка, напротив, помогает сделать их больше.
  • Коррекция цветовых нюансов: тени скрывают тёмные зоны лучше, чем консилер, и не растворяют тушь, что делает макияж стойким и естественным.

Новая форма стрелок: больше свободы, меньше ограничений

Сейчас стрелки и тени не стремятся к строгому подъёму вверх. В моде более пологие, мягкие формы, которые выглядят естественно и не перегружают макияж. Благодаря этому можно использовать больше оттенков, добавляя яркие акценты без эффекта "разноцветного попугая".

Какой цвет выбрать для акцента

Добавление небольшого контрастного оттенка помогает подчеркнуть цвет глаз:

  • Карие глаза: синие и бирюзовые акценты.
  • Голубые глаза: оранжевые и персиковые оттенки.
  • Зелёные глаза: фиолетовые и розовые цвета.

Достаточно нанести контрастный оттенок на нижнее веко или слизистую — и взгляд заиграет новыми красками.

Итог

Новый подход к макияжу глаз помогает скорректировать особенности строения век, зрительно увеличить глаза и сделать их цвет насыщеннее. Смелая растушёвка, мягкие стрелки и правильные цветовые акценты делают образ современным и стильным.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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