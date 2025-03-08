Эти тени заменят консилер: новый способ скрыть темные круги под глазами

Мир макияжа изменился, но далеко не все успели за этими переменами. Новые техники не только упрощают процесс, но и позволяют добиться более выразительного и гармоничного образа. Особенно это касается макияжа глаз — теперь он выходит за привычные границы, создавая эффект более открытого и выразительного взгляда.
Современные техники макияжа предлагают смело выходить за пределы привычной формы глаза. Это связано с несколькими важными моментами:
Сейчас стрелки и тени не стремятся к строгому подъёму вверх. В моде более пологие, мягкие формы, которые выглядят естественно и не перегружают макияж. Благодаря этому можно использовать больше оттенков, добавляя яркие акценты без эффекта "разноцветного попугая".
Добавление небольшого контрастного оттенка помогает подчеркнуть цвет глаз:
Достаточно нанести контрастный оттенок на нижнее веко или слизистую — и взгляд заиграет новыми красками.
Новый подход к макияжу глаз помогает скорректировать особенности строения век, зрительно увеличить глаза и сделать их цвет насыщеннее. Смелая растушёвка, мягкие стрелки и правильные цветовые акценты делают образ современным и стильным.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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