Мини, макси и кое-что ещё: 5 юбок, которые сделают вас иконой стиля весной 2025

Этой весной юбка — это не просто элемент гардероба, а способ выразить настроение и стиль. Минимализм, винтаж, сложные силуэты — весна 2025 предлагает эксперименты с женственностью. Разбираемся, какие юбки станут хитами сезона и как их вписать в гардероб.
Этот тренд из нулевых снова в моде. Низкая посадка подчёркивает линию талии и бедер, создавая дерзкий и расслабленный образ.
Роскошное кружево возвращается! Гипюр, сетка, ажурные детали — такие юбки создают нежный и элегантный образ.
Эта юбка — воплощение новой женственности. Длинные, струящиеся модели подчёркивают талию и делают силуэт изящным.
Этот стиль — смесь ретро-романтики и интеллектуальной элегантности. Характерные черты: А-силуэт, длина миди/макси, клетка или монохром.
Этот тренд — спортивный преппи-стиль, вдохновленный теннисом и школьной формой.
Весной 2025 юбки станут ключевым элементом образа — от дерзких мини до утончённых макси. Главное — комбинировать их с правильными аксессуарами и играть на контрасте стилей.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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