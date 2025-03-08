Мини, макси и кое-что ещё: 5 юбок, которые сделают вас иконой стиля весной 2025

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этой весной юбка — это не просто элемент гардероба, а способ выразить настроение и стиль. Минимализм, винтаж, сложные силуэты — весна 2025 предлагает эксперименты с женственностью. Разбираемся, какие юбки станут хитами сезона и как их вписать в гардероб.

Фото: Designed by Freepik by arthurhidden is licensed under Public domian Девушка в юбке

Мини с низкой посадкой

Этот тренд из нулевых снова в моде. Низкая посадка подчёркивает линию талии и бедер, создавая дерзкий и расслабленный образ.

Как носить

С объёмными свитерами, жакетами или лонгсливами, чтобы уравновесить открытый силуэт.

С грубой обувью (ботинки, кроссовки) или минималистичными мюли.

Дополните образ цепочкой на бедре или тонким ремнём.

Юбка с кружевом

Роскошное кружево возвращается! Гипюр, сетка, ажурные детали — такие юбки создают нежный и элегантный образ.

Как носить

Сочетайте с жакетами, худи или лаконичными топами, чтобы не перегрузить образ.

Контрастные фактуры (кружево + кожа, шерсть) сделают образ сложнее и интереснее.

Макси А-силуэта

Эта юбка — воплощение новой женственности. Длинные, струящиеся модели подчёркивают талию и делают силуэт изящным.

Как носить

Выбирайте лёгкий деним, сатин или трикотаж.

Добавьте широкий ремень, неряшливо заправленную рубашку или короткий свитер.

Из обуви подойдут высокие сапоги или балетки.

Библиокор — модная классика

Этот стиль — смесь ретро-романтики и интеллектуальной элегантности. Характерные черты: А-силуэт, длина миди/макси, клетка или монохром.

Как носить

С винтажными аксессуарами: ремень, сумка в духе 70-х.

С объёмным свитером, кардиганом или водолазкой.

Гофрированное мини

Этот тренд — спортивный преппи-стиль, вдохновленный теннисом и школьной формой.

Как носить:

С бомберами, пальто или кардиганами в духе колледжа.

Из обуви подойдут лоферы, кеды или сапоги на небольшом каблуке.

Весной 2025 юбки станут ключевым элементом образа — от дерзких мини до утончённых макси. Главное — комбинировать их с правильными аксессуарами и играть на контрасте стилей.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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