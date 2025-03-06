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Вместо косметолога: спасаем кожу от прыщей в домашних условиях — 12 верных способов

4:00
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Обычные средства от прыщей вроде ретинола, салициловой кислоты и ниацинамида действительно помогают, но могут раздражать кожу и ударить по бюджету. Именно поэтому многие ищут альтернативные методы борьбы с акне. Домашние средства не всегда имеют научное подтверждение, но их можно попробовать после консультации с дерматологом.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Что вызывает акне

Основная причина появления прыщей — закупорка пор кожным салом и омертвевшими клетками. Также на воспаления могут влиять:

  • Генетика: наследственная предрасположенность к жирной коже и угревой сыпи.
  • Гормоны: изменения уровня андрогенов увеличивают выработку себума.
  • Питание: продукты с высоким гликемическим индексом могут провоцировать акне.
  • Стресс: повышает уровень кортизола, что может усилить воспаления.
  • Инфекции: бактерии Propionibacterium acnes размножаются в забитых порах и вызывают воспаление.

Домашние способы борьбы с акне

Яблочный уксус

Обладает антибактериальными свойствами, но может раздражать кожу.

Как применять

  • Развести 1 часть уксуса на 3 части воды.
  • Нанести ватным диском, оставить на несколько секунд и смыть.
  • Использовать 1-2 раза в день.

Добавки с цинком

Цинк поддерживает иммунитет и регулирует работу сальных желёз.

Важно: принимать только по назначению врача, так как избыток цинка вызывает расстройства ЖКТ.

Масло чайного дерева

Натуральный антисептик, борется с бактериями, вызывающими акне.

Как применять

  • Развести 1 каплю масла на 9 капель воды.
  • Нанести точечно на воспаления.
  • Использовать 1-2 раза в день.

Зеленый чай

Богат антиоксидантами, помогает регулировать выработку кожного сала.

Как применять

  • Заварить крепкий зелёный чай, остудить.
  • Протирать кожу ватным диском или использовать в виде спрея.

Гамамелис

Обладает противовоспалительными свойствами и подсушивает прыщи.

Как применять

  • Заварить кору гамамелиса, настоять и использовать как тоник.
  • Протирать лицо 1-2 раза в день.

Алоэ вера

Успокаивает кожу и ускоряет заживление воспалений.

Как применять

  • Наносить свежий гель алоэ вместо крема.
  • Использовать 1-2 раза в день.

Добавки с омега-3

Рыбий жир снижает воспаления и улучшает состояние кожи.

Источники: лосось, грецкие орехи, чиа, льняное семя.

Пилинг

Очищает кожу и предотвращает закупорку пор.

Как применять

  • Использовать мягкие химические эксфолианты (салициловая, гликолевая кислота).
  • Домашний скраб: сахар + кокосовое масло (1-2 раза в неделю).

Диета с низким гликемическим индексом

Снижает воспалительные процессы в коже.

  • Рекомендуется: фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты.
  • Ограничить: сладкие газировки, выпечку, белый хлеб.

Уменьшение потребления молочных продуктов

Молоко содержит гормоны, которые могут провоцировать акне.

Совет: поэкспериментируйте с безмолочной диетой и следите за состоянием кожи.

Снижение стресса

Помогает уменьшить воспаления и улучшить заживление кожи.

Методы

  • Достаточный сон.
  • Медитация и дыхательные практики.
  • Физическая активность.

Спорт

  • Регулярные тренировки улучшают циркуляцию крови, что способствует очищению кожи.

Важно: после занятий очищать кожу, чтобы пот не забивал поры.

Важно помнить

Домашние методы могут быть полезны, но если акне не проходит или становится хуже, стоит обратиться к дерматологу.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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