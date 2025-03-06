Вместо косметолога: спасаем кожу от прыщей в домашних условиях — 12 верных способов

Обычные средства от прыщей вроде ретинола, салициловой кислоты и ниацинамида действительно помогают, но могут раздражать кожу и ударить по бюджету. Именно поэтому многие ищут альтернативные методы борьбы с акне. Домашние средства не всегда имеют научное подтверждение, но их можно попробовать после консультации с дерматологом.
Основная причина появления прыщей — закупорка пор кожным салом и омертвевшими клетками. Также на воспаления могут влиять:
Обладает антибактериальными свойствами, но может раздражать кожу.
Как применять
Цинк поддерживает иммунитет и регулирует работу сальных желёз.
Важно: принимать только по назначению врача, так как избыток цинка вызывает расстройства ЖКТ.
Натуральный антисептик, борется с бактериями, вызывающими акне.
Как применять
Богат антиоксидантами, помогает регулировать выработку кожного сала.
Как применять
Обладает противовоспалительными свойствами и подсушивает прыщи.
Как применять
Успокаивает кожу и ускоряет заживление воспалений.
Как применять
Рыбий жир снижает воспаления и улучшает состояние кожи.
Источники: лосось, грецкие орехи, чиа, льняное семя.
Очищает кожу и предотвращает закупорку пор.
Как применять
Снижает воспалительные процессы в коже.
Молоко содержит гормоны, которые могут провоцировать акне.
Совет: поэкспериментируйте с безмолочной диетой и следите за состоянием кожи.
Помогает уменьшить воспаления и улучшить заживление кожи.
Методы
Важно: после занятий очищать кожу, чтобы пот не забивал поры.
Домашние методы могут быть полезны, но если акне не проходит или становится хуже, стоит обратиться к дерматологу.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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