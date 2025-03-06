Вместо косметолога: спасаем кожу от прыщей в домашних условиях — 12 верных способов

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Обычные средства от прыщей вроде ретинола, салициловой кислоты и ниацинамида действительно помогают, но могут раздражать кожу и ударить по бюджету. Именно поэтому многие ищут альтернативные методы борьбы с акне. Домашние средства не всегда имеют научное подтверждение, но их можно попробовать после консультации с дерматологом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Что вызывает акне

Основная причина появления прыщей — закупорка пор кожным салом и омертвевшими клетками. Также на воспаления могут влиять:

Генетика: наследственная предрасположенность к жирной коже и угревой сыпи.

наследственная предрасположенность к жирной коже и угревой сыпи. Гормоны: изменения уровня андрогенов увеличивают выработку себума.

изменения уровня андрогенов увеличивают выработку себума. Питание: продукты с высоким гликемическим индексом могут провоцировать акне.

продукты с высоким гликемическим индексом могут провоцировать акне. Стресс: повышает уровень кортизола, что может усилить воспаления.

повышает уровень кортизола, что может усилить воспаления. Инфекции: бактерии Propionibacterium acnes размножаются в забитых порах и вызывают воспаление.

Домашние способы борьбы с акне

Яблочный уксус

Обладает антибактериальными свойствами, но может раздражать кожу.

Как применять

Развести 1 часть уксуса на 3 части воды.

Нанести ватным диском, оставить на несколько секунд и смыть.

Использовать 1-2 раза в день.

Добавки с цинком

Цинк поддерживает иммунитет и регулирует работу сальных желёз.

Важно: принимать только по назначению врача, так как избыток цинка вызывает расстройства ЖКТ.

Масло чайного дерева

Натуральный антисептик, борется с бактериями, вызывающими акне.

Как применять

Развести 1 каплю масла на 9 капель воды.

Нанести точечно на воспаления.

Использовать 1-2 раза в день.

Зеленый чай

Богат антиоксидантами, помогает регулировать выработку кожного сала.

Как применять

Заварить крепкий зелёный чай, остудить.

Протирать кожу ватным диском или использовать в виде спрея.

Гамамелис

Обладает противовоспалительными свойствами и подсушивает прыщи.

Как применять

Заварить кору гамамелиса, настоять и использовать как тоник.

Протирать лицо 1-2 раза в день.

Алоэ вера

Успокаивает кожу и ускоряет заживление воспалений.

Как применять

Наносить свежий гель алоэ вместо крема.

Использовать 1-2 раза в день.

Добавки с омега-3

Рыбий жир снижает воспаления и улучшает состояние кожи.

Источники: лосось, грецкие орехи, чиа, льняное семя.

Пилинг

Очищает кожу и предотвращает закупорку пор.

Как применять

Использовать мягкие химические эксфолианты (салициловая, гликолевая кислота).

Домашний скраб: сахар + кокосовое масло (1-2 раза в неделю).

Диета с низким гликемическим индексом

Снижает воспалительные процессы в коже.

Рекомендуется : фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты.

: фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты. Ограничить: сладкие газировки, выпечку, белый хлеб.

Уменьшение потребления молочных продуктов

Молоко содержит гормоны, которые могут провоцировать акне.

Совет: поэкспериментируйте с безмолочной диетой и следите за состоянием кожи.

Снижение стресса

Помогает уменьшить воспаления и улучшить заживление кожи.

Методы

Достаточный сон.

Медитация и дыхательные практики.

Физическая активность.

Спорт

Регулярные тренировки улучшают циркуляцию крови, что способствует очищению кожи.

Важно: после занятий очищать кожу, чтобы пот не забивал поры.

Важно помнить

Домашние методы могут быть полезны, но если акне не проходит или становится хуже, стоит обратиться к дерматологу.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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