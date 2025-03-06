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Осветлили волосы и испортили их? Вот что действительно поможет оживить волосы после осветления

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Мечта о светлых и ярких оттенках часто оборачивается серьезными повреждениями волос. Осветление разрушает кутикулу, делает волосы пористыми, ломкими и безжизненными. В худшем случае — сжигает их до состояния "соломы".

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Ошибки ухода: чего категорически нельзя делать

  • Избегаем пленочных процедур: ламинирование, кератиновое выпрямление и ботокс визуально улучшают волосы, но на самом деле разрушают их, утяжеляя и склеивая повреждённые участки.
  • Отказываемся от силиконов: жирорастворимые силиконы накапливаются на волосах, создавая эффект гладкости, но в итоге только ухудшают состояние.
  • Минимизируем термовоздействие: фен, плойка и утюжок без термозащиты добьют ослабленные волосы.
  • Не травмируем механически: не расчёсываем мокрые волосы, не вытираем махровым полотенцем, не заплетаем в тугие косы.

Как восстановить повреждённые волосы

Увлажнение — основа восстановления

  • После осветления волосы теряют способность удерживать влагу, поэтому важно интенсивно их увлажнять. Используйте несмываемые увлажняющие сыворотки и масла (например, аргановое или кокосовое), но не втирайте их в корни — это утяжеляет пряди.

Регулярное применение кондиционера

  • Кондиционер после каждого мытья головы обязателен! Он запечатывает кутикулу и предотвращает дальнейшие повреждения. Выбирайте средства с протеинами, кератином и аминокислотами.

Гиалуроновая кислота для восстановления структуры

  • Гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в волосах, делая их более упругими и гладкими. В составах средств ищите Sodium Hyaluronate или Hydrolyzed Hyaluronic Acid.

Гидролизованный кератин для укрепления

  • Кератин заполняет пустоты в повреждённых волосах, делая их плотнее. Но важен именно гидролизованный кератин - он проникает внутрь волоса, а не остаётся на поверхности.

Минимум химии и термонагрузок

  • До полного восстановления лучше отказаться от окрашивания и химических завивок. Используйте термозащиту перед укладкой феном и сушите волосы прохладным воздухом.

Когда пора стричь повреждённые волосы

Если кончики волос сильно секутся, ломаются и путаются, радикальная стрижка может стать единственным решением. Частичное удаление повреждённой длины облегчит уход и позволит волосам выглядеть более ухоженными. Если отрезать всё сразу страшно, можно подстригать волосы постепенно, сочетая этот процесс с интенсивным уходом.

Восстановление сожжённых волос — это длительный процесс, требующий терпения и грамотного подхода. Чем раньше вы начнёте заботиться о повреждённых прядях, тем больше шансов сохранить длину и вернуть волосам здоровье.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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