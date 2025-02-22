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Четыре главные ошибки при выборе верхней одежды, которые делают все!

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Верхняя одежда – основа стильного образа в холодное время года. Она должна быть не только теплой, но и гармонично сочетаться с другими элементами гардероба. Однако многие девушки совершают ошибки при выборе пальто, пуховиков или курток, из-за чего силуэт становится невыразительным, а стиль – неряшливым. Разберем главные промахи, которых стоит избегать.

Одежда
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Неправильный размер и крой

Частая ошибка – слишком узкая или, наоборот, чрезмерно объёмная верхняя одежда. Маленькие модели сковывают движения, а слишком широкие придают бесформенный вид. Важно выбирать фасон, который подчеркивает достоинства фигуры, а не скрывает их.

Неподходящий цвет

Яркие оттенки в верхней одежде смотрятся эффектно, но если цвет не подходит к цветотипу, он может визуально старить или придавать усталый вид. Универсальные варианты – нейтральные оттенки: бежевый, серый, чёрный, тёмно-синий.

Непрактичные материалы

Некоторые ткани красиво выглядят, но быстро теряют форму или не выдерживают капризов погоды. Например, тонкая шерсть без подкладки плохо защищает от ветра, а дешевый полиэстер не сохраняет тепло.

Игнорирование актуальности фасона

Некоторые девушки выбирают устаревшие модели, которые делают образ немодным. Лучше обратить внимание на тренды, но с учетом индивидуального стиля.

Чтобы выглядеть стильно, выбирайте верхнюю одежду по фигуре, цветотипу и практичности. Гармоничный образ – это сочетание удобства, красоты и актуальности.

Уточнения

Верхняя одежда — группа товаров, объединённых по общему признаку «предметы одежды для ношения на улице».

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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