Разрываем стереотип: носим кроссовки с пальто и жакеты с джоггерами

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная мода позволяет смело экспериментировать, комбинируя разные стили. Одним из главных трендов последних лет стало сочетание спортивной одежды с классическими элементами гардероба. Такой стиль не только выглядит эффектно, но и позволяет создать комфортный образ для любого случая – от прогулки до деловой встречи. Однако, чтобы выглядеть стильно, а не небрежно, важно знать основные правила сочетания.

Фото: Openverse by brendan-c, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спортивная одежда

Основные принципы сочетания

Ставка на минимализм

Выбирайте вещи лаконичного кроя без лишнего декора. Спортивный стиль и так выглядит расслабленно, поэтому, если переборщить с деталями, можно получить неряшливый образ.

Базовая цветовая палитра

Нейтральные оттенки (белый, черный, серый, бежевый) гармонично вписываются в любой стиль. Если хочется ярких акцентов, добавьте их с помощью аксессуаров или обуви.

Качественные материалы

Чтобы выглядеть дорого и стильно, выбирайте вещи из плотных тканей. Например, сочетание хлопкового худи с классическим шерстяным пиджаком будет смотреться выигрышно.

Лучшие сочетания

Классический пиджак + футболка + кроссовки: это универсальный вариант, который подойдет как для работы, так и для прогулки.

Классическое пальто + спортивные брюки: смелый, но стильный вариант. Лучше всего смотрятся брюки из плотного трикотажа или в стиле joggers.

Худи + жакет + ботильоны: такое сочетание добавит образу многослойности и позволит создать модный городской look.

Комбинирование спортивного и классического стиля – это тренд, который позволяет выглядеть элегантно, не жертвуя комфортом. Главное – соблюдать баланс, выбирать качественные вещи и не бояться экспериментировать.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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