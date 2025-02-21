Чёлка 30-летней давности стала снова трендом в 2025 году: она подходит всем формам лица

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косая челка, популярная 30 лет назад, возвращается в моду. Челка подходит для всех форм лица, особенно для круглой. Сейчас будет в моде ее более естественный и воздушный вариант.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Девушка улыбается

Тенденции в прическах 2025 года

Косая челка снова вызывает ностальгию. В моде различные варианты челки: от короткой до воздушной. Пальчиковые завивки также популярны.

Благодаря тому, что боковая челка в 2025 году приобретает более современный вид, становится более естественной и воздушной, более или менее подходит для любой формы лица. В одной форме, но все же немного выделяется — особенно в круглой. Тонкая асимметричная челка создает форму и угол, которых часто не хватает круглому лицу.

Создание стильной боковой челки

Просто зачесывайте волосы набок, чтобы соответствовать текущему тренду. Лучше всего это делать на влажные волосы. После стандартного мытья с помощью расчески просто сдвиньте пробор на несколько сантиметров в сторону, а челку с помощью круглой щетки отведите в сторону. Затем прическу обязательно закрепите челку качественным лаком для волос.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.



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