Какое масло подходит именно вам: лучшие варианты для различных типов кожи

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Масла для лица — это натуральный и эффективный способ ухода, который помогает увлажнять, питать и защищать кожу. Однако не все масла подходят для каждого типа кожи. Выбор правильного варианта позволит избежать проблем и улучшить состояние лица.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Масла для сухой кожи

Сухая кожа нуждается в интенсивном питании и увлажнении. Лучшие масла для неё:

Масло авокадо – глубоко питает и смягчает.

– глубоко питает и смягчает. Масло арганы – восстанавливает и придаёт коже упругость.

– восстанавливает и придаёт коже упругость. Масло сладкого миндаля – предотвращает шелушение и раздражение.

Масла для жирной кожи

При жирной коже важно выбирать лёгкие масла, которые регулируют себовыделение:

Масло жожоба – балансирует работу сальных желёз.

– балансирует работу сальных желёз. Масло виноградных косточек – матирует и сужает поры.

– матирует и сужает поры. Масло чайного дерева – борется с воспалениями и прыщами.

Масла для комбинированной кожи

Комбинированная кожа требует сочетания увлажняющих и регулирующих масел:

Масло шиповника – питает сухие участки, не забивая поры.

– питает сухие участки, не забивая поры. Масло лесного ореха – увлажняет и нормализует баланс кожи.

– увлажняет и нормализует баланс кожи. Масло розы – снимает раздражение и улучшает цвет лица.

Правильное масло способно преобразить кожу, сделав её гладкой, увлажнённой и здоровой. Главное – учитывать особенности своего лица и выбирать натуральные средства.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.