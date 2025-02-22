Высыпайтесь и худейте: неожиданный секрет стройности без диет и спорта

Многие считают, что похудение зависит только от питания и физических нагрузок, но сон играет не менее важную роль. Во время ночного отдыха организм восстанавливается, регулируется уровень гормонов, а также улучшается метаболизм. Недостаток сна приводит к повышенному аппетиту, замедлению обмена веществ и накоплению лишнего жира.
Когда человек недосыпает, в его организме повышается уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и снижается уровень лептина – гормона насыщения. Это приводит к частым перекусам и перееданию. Кроме того, нехватка сна увеличивает уровень кортизола – гормона стресса, который способствует накоплению жира, особенно в области живота.
Чтобы добиться лучших результатов в снижении веса, важно:
Налаживая режим сна, вы не только улучшите здоровье, но и ускорите процесс избавления от лишнего веса.
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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