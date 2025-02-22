Высыпайтесь и худейте: неожиданный секрет стройности без диет и спорта

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Многие считают, что похудение зависит только от питания и физических нагрузок, но сон играет не менее важную роль. Во время ночного отдыха организм восстанавливается, регулируется уровень гормонов, а также улучшается метаболизм. Недостаток сна приводит к повышенному аппетиту, замедлению обмена веществ и накоплению лишнего жира.

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Как недосып мешает похудению

Когда человек недосыпает, в его организме повышается уровень гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и снижается уровень лептина – гормона насыщения. Это приводит к частым перекусам и перееданию. Кроме того, нехватка сна увеличивает уровень кортизола – гормона стресса, который способствует накоплению жира, особенно в области живота.

Как наладить режим сна для эффективного похудения

Чтобы добиться лучших результатов в снижении веса, важно:

Спать не менее 7-9 часов в день.

Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Избегать гаджетов перед сном – синий свет экранов мешает выработке мелатонина.

Уменьшить потребление кофеина и тяжёлой пищи во второй половине дня.

Проветривать спальню и поддерживать комфортную температуру.

Налаживая режим сна, вы не только улучшите здоровье, но и ускорите процесс избавления от лишнего веса.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



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