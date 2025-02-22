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Опасный тренд на переливание косметических тестеров: не только вред для здоровья, но и проблемы с законом

2:15
Моя семья » Красота и стиль

В поисках экономии многие покупатели стали переливать тестеры в свою тару в косметических магазинах.  Часто создается впечатление, что «бесплатные» образцы продукции — это не что иное, как способ сэкономить. Портал novostivolgograda.ru объясняет, почему такая практика может принести больше проблем, чем пользы, как для здоровья, так и для репутации.

Магазин Золотое яблоко
Фото: commons.wikimedia.org by НАндреев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин Золотое яблоко

Гигиенические риски использования тестеров

Некоторые люди, полагая, что тестеры — это бесплатный продукт, начинают переливать косметику в собственные флаконы. Проблема в том, что при таком способе использования могут возникнуть серьезные гигиенические проблемы. Частицы пыли, бактерии, а порой даже биологические жидкости, попадающие в тару, могут стать частью косметического продукта. Это чревато не только инфекциями, но и ухудшением качества продукции.

Нарушение упаковки и влияние на срок годности

Не стоит забывать, что нарушение заводской упаковки также влияет на качество косметики. Тестеры часто подвергаются воздействию воздуха, перепадам температур и солнечному свету, что ускоряет потерю их свойств. Кремы могут высыхать, духи теряют свой запах, а тушь становится бесполезной. Продукты, которые должны храниться в герметичных упаковках, теряют эффективность, и могут быть опасными для здоровья.

Юридические последствия и ответственность за кражу

Многие забывают, что демонстрационные образцы — это собственность магазина. Перелив косметики из тестера в собственную тару является хищением, которое карается по закону. Юрист Мария Железнова напоминает, что ответственность за такие действия предусмотрена уголовным и административным кодексом. Штрафы и даже уголовная ответственность могут ожидать тех, кто решит воспользоваться бесплатными образцами в поисках выгоды.

В итоге, переливание тестеров может привести к большому ущербу. Куда лучше потратить немного больше на качественную косметику, чем рисковать здоровьем и столкнуться с юридическими последствиями.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Опасный тренд на переливание косметических тестеров: не только вред для здоровья, но и проблемы с законом
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