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Топ-5 трендов в окрашивании волос на весну-2025

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Естественность и натуральные оттенки

Тренды на натуральность продолжают набирать популярность. Окрашивания, которые подчеркивают естественный цвет волос и создают эффект выгоревших на солнце прядей, будут оставаться востребованными. Например, техника брондинга (смешивание нескольких оттенков коричневого), придающая глубину и объем прическе, будет популярна среди тех, кто предпочитает теплые тона.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Металлические и пастельные оттенки

Пастельные цвета уже сейчас активно используются в окрашивании, и этот тренд может развиться дальше. Возможно, появятся новые вариации металлических оттенков — серебристый, золотистый, медный. Такие цвета будут популярны среди тех, кто хочет добавить немного футуризма в свой образ.

Радикальные контрасты

Окрашивания с резкими переходами между цветами, такие как блонд, где корни остаются темными, а концы светлыми, продолжат быть популярными. В 2025 году такие техники могут стать еще более экстремальными, с использованием ярких и необычных цветов.

Геометрические узоры

Тренд на креативные окрашивания может привести к появлению геометрических узоров на волосах. Это могут быть полосы, квадраты или даже сложные рисунки, выполненные с помощью специальных техник окрашивания. Такой подход подойдет для тех, кто любит экспериментировать с внешним видом.

Экологичные красители

С ростом интереса к устойчивому развитию и экологии, возможно появление новых экологически чистых красок для волос. Эти продукты будут содержать меньше вредных химикатов и больше натуральных ингредиентов. Они также могут иметь уникальные свойства, такие как защита от ультрафиолета или улучшение состояния волос.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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