Выглядеть стильно и не замерзнуть: модный секрет, который спасёт вас весной

3:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна уже так близко, что хочется одеться полегче, но капризная погода всё ещё не даёт этого сделать. Однако создать свежий, лёгкий, но при этом тёплый образ всё же возможно — достаточно знать несколько стильных хитростей.

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Белый цвет в верхней одежде

Тёмные оттенки верхней одежды стали привычными за зиму, но ближе к весне хочется добавить лёгкости. Белое пальто или пуховик моментально освежат образ и добавят нотку элегантности. Они отлично сочетаются с классическими джинсами, объёмными шарфами и светлой обувью.

Если чистый белый кажется слишком марким, можно выбрать оттенки с примесью бежевого, кремового или серого. Сапоги, ботильоны и казаки в этих цветах также помогут сделать образ легче.

Слоистые текстуры

Многослойность остаётся в моде, но в этом сезоне она приобрела элегантность. Вместо массивных сочетаний стоит попробовать тонкие водолазки под рубашки, жилеты поверх платьев, объёмные кардиганы с лёгкими сарафанами.

Главное правило: плотные материалы должны быть сверху, а более лёгкие — ближе к телу. Например, шерстяную водолазку идеально дополнит костюмный жакет или кардиган крупной вязки.

Макси-юбки и тёплая обувь

Юбки макси уже не первый сезон в тренде, а миди и вовсе остаются классикой. И совершенно необязательно ждать тепла, чтобы добавить их в гардероб.

Зимой и ранней весной они прекрасно смотрятся с утеплёнными сапогами на устойчивом каблуке или массивной подошве. А с первыми потеплениями их можно заменить на казаки или даже балетки.

Полупрозрачные детали и игра фактур

Лёгкость в образ можно добавить с помощью прозрачных вставок: кружевных рукавов, шифоновых деталей или струящихся юбок поверх плотных колготок. Этот приём придаёт образу воздушности, но не жертвует теплом.

Лёгкие шарфы и платки

Зимние массивные шарфы постепенно уступают место более лёгким вариантам: тонкому кашемиру, шёлку или мягкому трикотажу. Их можно завязывать на голове, носить на плечах или использовать как акцент к пальто.

Если пока рано отказываться от вязаных аксессуаров, тонкий шёлковый платок можно завязать на сумке или использовать в качестве пояса.

Головные уборы с характером

Объёмные капоры, береты, шерстяные панамы — всё это не только защищает от холода, но и завершает стильный образ. Светлые оттенки, необычные текстуры или кожаные модели сделают аутфит более свежим.

Весенний стиль без компромиссов Переходный сезон — это не повод жертвовать ни стилем, ни комфортом. Добавляя светлые оттенки, многослойность и правильные аксессуары, можно создать свежий образ, не рискуя замёрзнуть. Главное — учитывать баланс фактур и подбирать практичные решения, которые не только выглядят модно, но и действительно согревают. Весна может быть капризной, но ваш стиль — в ваших руках!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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