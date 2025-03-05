Выглядеть стильно и не замерзнуть: модный секрет, который спасёт вас весной

Весна уже так близко, что хочется одеться полегче, но капризная погода всё ещё не даёт этого сделать. Однако создать свежий, лёгкий, но при этом тёплый образ всё же возможно — достаточно знать несколько стильных хитростей.
Тёмные оттенки верхней одежды стали привычными за зиму, но ближе к весне хочется добавить лёгкости. Белое пальто или пуховик моментально освежат образ и добавят нотку элегантности. Они отлично сочетаются с классическими джинсами, объёмными шарфами и светлой обувью.
Если чистый белый кажется слишком марким, можно выбрать оттенки с примесью бежевого, кремового или серого. Сапоги, ботильоны и казаки в этих цветах также помогут сделать образ легче.
Многослойность остаётся в моде, но в этом сезоне она приобрела элегантность. Вместо массивных сочетаний стоит попробовать тонкие водолазки под рубашки, жилеты поверх платьев, объёмные кардиганы с лёгкими сарафанами.
Главное правило: плотные материалы должны быть сверху, а более лёгкие — ближе к телу. Например, шерстяную водолазку идеально дополнит костюмный жакет или кардиган крупной вязки.
Юбки макси уже не первый сезон в тренде, а миди и вовсе остаются классикой. И совершенно необязательно ждать тепла, чтобы добавить их в гардероб.
Зимой и ранней весной они прекрасно смотрятся с утеплёнными сапогами на устойчивом каблуке или массивной подошве. А с первыми потеплениями их можно заменить на казаки или даже балетки.
Лёгкость в образ можно добавить с помощью прозрачных вставок: кружевных рукавов, шифоновых деталей или струящихся юбок поверх плотных колготок. Этот приём придаёт образу воздушности, но не жертвует теплом.
Зимние массивные шарфы постепенно уступают место более лёгким вариантам: тонкому кашемиру, шёлку или мягкому трикотажу. Их можно завязывать на голове, носить на плечах или использовать как акцент к пальто.
Если пока рано отказываться от вязаных аксессуаров, тонкий шёлковый платок можно завязать на сумке или использовать в качестве пояса.
Объёмные капоры, береты, шерстяные панамы — всё это не только защищает от холода, но и завершает стильный образ. Светлые оттенки, необычные текстуры или кожаные модели сделают аутфит более свежим.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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