Весна диктует стиль: 5 женственных трендов, которые захватят подиумы и улицы

Весна — это не просто смена сезонов, а настоящее приглашение к обновлению стиля. В 2025 году женственность обретает новые формы: от сказочной легкости до четкой скульптурности. Эта весна предлагает множество способов выразить свою индивидуальность.
Бохо-стиль снова в моде, но теперь он стал еще более воздушным и романтичным. Вместо массивных ремней и этнических узоров — нежные кружева, тончайшая вышивка и легкие ткани, которые словно парят в воздухе.
Если бы героини классических костюмных сериалов выбирали тренды, они точно остановились бы на этом стиле. Элегантность и практичность — его главные принципы.
Минимализм уходит на второй план — чем больше деталей, тем эффектнее образ.
Весна 2025 года — это не только легкость, но и четкость линий. Одежда приобретает почти архитектурные формы, превращаясь в произведение искусства.
Этот романтичный элемент снова в центре внимания — от миниатюрных ленточек до огромных декоративных бантов. Они появляются на одежде, обуви, аксессуарах и даже в прическах.
Мода — это не строгий свод правил, а возможность самовыражения. Необязательно копировать образы с подиумов: главное — найти гармонию между трендами и индивидуальным стилем.
Можно сочетать богемные платья с крупными украшениями, делать ставку на классику или добавлять акцентные аксессуары к лаконичным вещам. Главное — смелость в экспериментах и поиск новых сочетаний, ведь весна — это всегда обновление.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.