Весна диктует стиль: 5 женственных трендов, которые захватят подиумы и улицы

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — это не просто смена сезонов, а настоящее приглашение к обновлению стиля. В 2025 году женственность обретает новые формы: от сказочной легкости до четкой скульптурности. Эта весна предлагает множество способов выразить свою индивидуальность.

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Богемная сказка

Бохо-стиль снова в моде, но теперь он стал еще более воздушным и романтичным. Вместо массивных ремней и этнических узоров — нежные кружева, тончайшая вышивка и легкие ткани, которые словно парят в воздухе.

Главные элементы: кружево, макси-длина, полупрозрачные ткани, объемные рукава, расклешенные силуэты. Важный акцент — винтажные золотые украшения, будто найденные в старинной шкатулке.

кружево, макси-длина, полупрозрачные ткани, объемные рукава, расклешенные силуэты. Важный акцент — винтажные золотые украшения, будто найденные в старинной шкатулке. Идеально сочетается с: босоножками на тонких ремешках или винтажными сапогами в стиле английской провинции.

Леди-лайк

Если бы героини классических костюмных сериалов выбирали тренды, они точно остановились бы на этом стиле. Элегантность и практичность — его главные принципы.

Главные элементы: твидовые жакеты, приталенные кардиганы, юбки миди, классические лодочки, шляпы. Важные детали — жемчужные украшения, аккуратно завязанные шелковые платки и миниатюрные сумки.

твидовые жакеты, приталенные кардиганы, юбки миди, классические лодочки, шляпы. Важные детали — жемчужные украшения, аккуратно завязанные шелковые платки и миниатюрные сумки. Идеально сочетается с: элегантными аксессуарами и аккуратными укладками.

Обилие аксессуаров

Минимализм уходит на второй план — чем больше деталей, тем эффектнее образ.

Главные элементы: многослойность в ожерельях и браслетах, вышивки, аппликации, объемные элементы. Игра с фактурами делает образ запоминающимся: массивные цепи комбинируются с тонкими подвесками, грубая кожа — с нежными жемчужинами.

многослойность в ожерельях и браслетах, вышивки, аппликации, объемные элементы. Игра с фактурами делает образ запоминающимся: массивные цепи комбинируются с тонкими подвесками, грубая кожа — с нежными жемчужинами. Идеально сочетается с: нейтральной одеждой, чтобы акцент остался на аксессуарах.

Скульптурность

Весна 2025 года — это не только легкость, но и четкость линий. Одежда приобретает почти архитектурные формы, превращаясь в произведение искусства.

Главные элементы: корсетные линии, объемные рукава, сложные драпировки, плотные ткани.

корсетные линии, объемные рукава, сложные драпировки, плотные ткани. Идеально сочетается с: минималистичной обувью, гладкими прическами и лаконичными украшениями.

Банты

Этот романтичный элемент снова в центре внимания — от миниатюрных ленточек до огромных декоративных бантов. Они появляются на одежде, обуви, аксессуарах и даже в прическах.

Главные элементы: атласные ленты, скульптурные банты, нежные детали.

атласные ленты, скульптурные банты, нежные детали. Идеально сочетается с: сдержанными нарядами, которые позволяют банту стать главным акцентом.

Как носить эти тренды

Мода — это не строгий свод правил, а возможность самовыражения. Необязательно копировать образы с подиумов: главное — найти гармонию между трендами и индивидуальным стилем.

Можно сочетать богемные платья с крупными украшениями, делать ставку на классику или добавлять акцентные аксессуары к лаконичным вещам. Главное — смелость в экспериментах и поиск новых сочетаний, ведь весна — это всегда обновление.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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