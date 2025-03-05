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Забудьте про серый и чёрный: этот цвет сделает ваш гардероб стильным весной

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Весна — время перемен, лёгкости и новых оттенков в одежде. В 2025 году дизайнеры выбрали puderrosa — нежный пудрово-розовый, который обещает стать ключевым цветом сезона. Этот оттенок — не просто продолжение Barbiecore, но его более сдержанная, элегантная версия, подходящая как для повседневных, так и для деловых образов.

Девушка в платье
Фото: Designed by Freepik by anastasiakazakova is licensed under Public domian
Девушка в платье

Почему puderrosa — цвет весны 2025

Этот оттенок буквально заполонил модные показы, появившись в коллекциях Victoria Beckham, Erdem, Jason Wu, Ferragamo, Alaïa, Khaite, Valentino, Miu Miu и Prada. Он легко вписывается в любой стиль, будь то строгий офисный лук, расслабленный кэжуал или романтичный наряд.

Секрет популярности puderrosa — его универсальность. Он заменяет привычные черные и серые оттенки, делая гардероб свежее и интереснее. Например, брючный костюм в этом цвете в сочетании с нюдовыми лодочками — идеальный вариант для работы. А лёгкое шёлковое платье в этом оттенке создаст воздушный весенний образ.

Как носить puderrosa в 2025 году

Добавить этот оттенок в гардероб можно разными способами:

  • Платье: шелковое или атласное, идеально дополняется оверсайз-жакетом и босоножками.
  • Брючный костюм: сочетайте с белыми или бежевыми аксессуарами.
  • Кружевное бельё: популярные бренды уже включили puderrosa в свои коллекции.
  • Аксессуары: розовая сумка, балетки или кожаные перчатки помогут добавить цветовые акценты в образ.

Если total look в этом цвете кажется слишком смелым, попробуйте внедрять его постепенно — например, с помощью аксессуаров.

Актуален ли puderrosa в макияже и маникюре

Этот оттенок появился не только в одежде, но и в бьюти-индустрии. Пудрово-розовый маникюр выглядит нежно и элегантно, особенно в матовом или полупрозрачном варианте. В макияже puderrosa отлично смотрится в виде румян или губной помады, создавая свежий и естественный образ.

С чем сочетать этот цвет

Несмотря на свою универсальность, puderrosa особенно выигрышно смотрится в комбинации с некоторыми оттенками:

  • Белый и молочный: создают лёгкость и элегантность.
  • Шоколадный и карамельный: делают образ тёплым и уютным.
  • Серый и серебристый: добавляют строгости и современности.
  • Пастельные тона: подчёркивают романтичность и мягкость.

Весна уже близко — самое время добавить в гардероб лёгкости и нежности!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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