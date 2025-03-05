Забудьте про серый и чёрный: этот цвет сделает ваш гардероб стильным весной

Весна — время перемен, лёгкости и новых оттенков в одежде. В 2025 году дизайнеры выбрали puderrosa — нежный пудрово-розовый, который обещает стать ключевым цветом сезона. Этот оттенок — не просто продолжение Barbiecore, но его более сдержанная, элегантная версия, подходящая как для повседневных, так и для деловых образов.
Этот оттенок буквально заполонил модные показы, появившись в коллекциях Victoria Beckham, Erdem, Jason Wu, Ferragamo, Alaïa, Khaite, Valentino, Miu Miu и Prada. Он легко вписывается в любой стиль, будь то строгий офисный лук, расслабленный кэжуал или романтичный наряд.
Секрет популярности puderrosa — его универсальность. Он заменяет привычные черные и серые оттенки, делая гардероб свежее и интереснее. Например, брючный костюм в этом цвете в сочетании с нюдовыми лодочками — идеальный вариант для работы. А лёгкое шёлковое платье в этом оттенке создаст воздушный весенний образ.
Добавить этот оттенок в гардероб можно разными способами:
Если total look в этом цвете кажется слишком смелым, попробуйте внедрять его постепенно — например, с помощью аксессуаров.
Этот оттенок появился не только в одежде, но и в бьюти-индустрии. Пудрово-розовый маникюр выглядит нежно и элегантно, особенно в матовом или полупрозрачном варианте. В макияже puderrosa отлично смотрится в виде румян или губной помады, создавая свежий и естественный образ.
Несмотря на свою универсальность, puderrosa особенно выигрышно смотрится в комбинации с некоторыми оттенками:
Весна уже близко — самое время добавить в гардероб лёгкости и нежности!
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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