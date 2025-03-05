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Устали от однообразия? Откройте для себя 7 новых сочетаний с водолазкой

3:35
Моя семья » Красота и стиль

Водолазка — это настоящая классика базового гардероба. Но это не значит, что она должна сочетаться только с джинсами! Если правильно подойти к стилю, можно легко создать эффектные образы, используя вещи, которые уже есть в шкафу.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Девушка

Главный секрет — баланс пропорций и игра с фактурами. Вот семь стильных способов носить водолазку так, чтобы выглядеть современно и элегантно.

Рубашка

  • Этот вариант идеально подходит для многослойных образов. Можно носить рубашку расстегнутой или завязывать на талии, добавляя образу небрежности. Если сверху накинуть жакет или тренч, получится стильный аутфит в духе "тихой роскоши". Важно выбирать плотные рубашки, особенно если водолазка шерстяная. Смело экспериментируйте с фактурами: велюр, замша, экокожа или модели в рубчик придадут образу индивидуальности.

Атласная юбка миди или макси

  • Контраст текстур — один из самых эффектных приемов для стильного образа. Гладкий, струящийся атлас придаст простоте водолазки утонченность. Дополнить такой наряд можно сапогами на каблуке, минималистичными балетками или грубыми ботинками — всё зависит от настроения.

Сарафан

  • Этот дуэт сочетает в себе комфорт и женственность. Можно выбрать модель на бретелях или сарафан А-силуэта, который подчеркнет талию. Особенно стильно смотрятся сочетания с кожаными, твидовыми или джинсовыми вариантами. А вот сочетание водолазки с шелковой комбинацией уже считается устаревшим.

Жакет

  • Классика, которая всегда актуальна. Оверсайз-жакет создаст расслабленный стиль, приталенный добавит элегантности, а укороченный подчеркнет динамичность образа. Если дополнить жакет ремнем, можно красиво выделить талию и сделать силуэт более выразительным.

Кардиган

  • Идеальный вариант для уютных, но стильных образов. Можно носить кардиган нараспашку, создавая расслабленный аутфит, а можно застегнуть и подчеркнуть фигуру поясом. Особенно актуальны модели с объемными рукавами, интересной фактурой или необычными застежками. Главное правило многослойности: каждый новый слой должен быть плотнее предыдущего. Поэтому легкие кардиганы-шторки не подойдут, а вот варианты крупной вязки — да.

Жилет

  • Еще один стильный слой, который сделает образ интереснее. Вязаная модель в стиле ретро добавит уюта, а строгий офисный вариант сделает образ элегантным. Актуальный прием — сочетать жилет с длинной юбкой или широкими брюками.

Платье-рубашка

  • Отличное решение, если хочется носить летние вещи круглый год. Водолазка под платьем-рубашкой создаст многослойность, а если добавить ремень и сапоги, получится стильный образ в духе городской классики. Можно носить платье полностью застегнутым или оставить верхние пуговицы расстегнутыми для легкой небрежности.

Водолазка — универсальный элемент стиля

Правильно подобранные сочетания делают водолазку не просто базовой вещью, а ключевым элементом стильного гардероба. Экспериментируйте с фактурами, слоями и аксессуарами, чтобы создавать новые образы без лишних затрат. Даже самая простая водолазка может выглядеть дорого и эффектно, если носить ее с правильными вещами!

Уточнения

Водолазка (банлон, бадлон, битловка, гольф) — тонкий обтягивающий свитер или фуфайка с воротом, закрывающим шею человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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