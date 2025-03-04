Гардероб без хаоса: метод стилистов, который работает за 4 шага

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приближением весны многие задумываются о том, как привести в порядок свой гардероб. Разбор шкафа — это не просто уборка, а настоящий ритуал, который помогает избавиться от ненужного и освободить место для нового. Делимся проверенной схемой, которую используют профессионалы.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Подготовка к процессу

Перед началом создайте комфортную атмосферу: включите музыку, приготовьте любимый напиток и освободите пространство для сортировки вещей. Для наглядности запишите три главных правила:

Если вы не носили вещь больше года, она вам вряд ли понадобится.

Примеряйте сомнительные вещи, чтобы понять, подходят ли они по стилю, размеру и образу жизни.

Не жалейте старые вещи — освобождая место, вы открываете дорогу новым, более актуальным и любимым предметам гардероба.

Четыре коробки для сортировки

Чтобы процесс был организованным, подготовьте четыре коробки или пакета:

Коробка — выбросить

Сюда отправляются вещи, которые уже не подлежат восстановлению:

Растянутые, застиранные или с катышками.

С пятнами, которые не выводятся.

Изношенные до дыр футболки, колготки с зацепками.

Коробка — памятные вещи

Это вещи, которые вы не носите, но хотите сохранить:

Футболка с концерта любимой группы.

Винтажное пальто бабушки.

Наряд с особых событий.

Коробка — продать или подарить

Вещи в хорошем состоянии, которые вам больше не подходят:

Продайте на платформах вроде Avito или Oskelly.

Отдайте подругам или в благотворительные фонды.

4Коробка — на ремонт и в химчистку

Вещи, которые можно восстановить:

Джинсы с оторванной пуговицей.

Кашемировый свитер с катышками.

Рубашка, потерявшая свежесть.

Организация шкафа

После расхламления наведите порядок в шкафу:

Сортируйте вещи по категориям: джинсы к джинсам, свитера к свитерам.

Используйте органайзеры и одинаковые вешалки.

Держите самые носибельные вещи на виду.

Когда лучше разбирать гардероб

В начале сезона (например, весной).

Перед крупными покупками.

После переезда или смены работы.

Разбор гардероба — это инвестиция в ваш стиль и комфорт. Когда шкаф наполнен только актуальными и любимыми вещами, одеваться становится проще и приятнее. Готовы начать? Тогда берите коробки и действуйте!

Уточнения

Гардероб - совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.



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