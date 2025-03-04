Гардероб без хаоса: метод стилистов, который работает за 4 шага

С приближением весны многие задумываются о том, как привести в порядок свой гардероб. Разбор шкафа — это не просто уборка, а настоящий ритуал, который помогает избавиться от ненужного и освободить место для нового. Делимся проверенной схемой, которую используют профессионалы.
Перед началом создайте комфортную атмосферу: включите музыку, приготовьте любимый напиток и освободите пространство для сортировки вещей. Для наглядности запишите три главных правила:
Чтобы процесс был организованным, подготовьте четыре коробки или пакета:
Сюда отправляются вещи, которые уже не подлежат восстановлению:
Это вещи, которые вы не носите, но хотите сохранить:
Футболка с концерта любимой группы.
Винтажное пальто бабушки.
Наряд с особых событий.
Вещи в хорошем состоянии, которые вам больше не подходят:
4Коробка — на ремонт и в химчистку
Вещи, которые можно восстановить:
После расхламления наведите порядок в шкафу:
Разбор гардероба — это инвестиция в ваш стиль и комфорт. Когда шкаф наполнен только актуальными и любимыми вещами, одеваться становится проще и приятнее. Готовы начать? Тогда берите коробки и действуйте!
Гардероб - совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.
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