Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочные, ароматные, нежные — эти капкейки станут вашими любимыми
Шафран: уникальная специя с высокой ценой и легкостью в выращивании
Маленькая Португалия в Бретани: что скрывает этот красочный городок?
Тахини в кофе: как похудеть со вкусом и удовольствием
Почему права могут стать недействительными — важная информация для всех за рулем
Мост между мирами: это вещество может объяснить опыт клинической смерти
Необычное поведение кошек: зачем они преследуют своих хозяев
Эти 30 минут на велотренажере перевернут ваше представление о фитнесе!
Юрий Антонов оценил музыку, созданную нейросетью

Ваше тело заслуживает этого: выбираем лучший массаж для быстрого восстановления

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Массаж — один из самых эффективных способов расслабиться после напряжённого дня, снизить уровень стресса и улучшить кровообращение. Существует множество техник массажа, каждая из которых имеет свои особенности и полезные эффекты. Но как выбрать подходящий, чтобы достичь максимального результата? Давайте разберёмся.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Массаж для расслабления: что выбрать?

Если ваша цель — снять напряжение и расслабиться, идеальным вариантом будет классический массаж. Он воздействует на мышцы, способствует улучшению циркуляции крови и лимфы, а также снижает уровень стресса. Этот тип массажа подходит для всех и помогает избавиться от усталости и дискомфорта в теле.

Массаж для улучшения кровообращения

Для улучшения кровообращения лучше всего подойдут антицеллюлитные или тонизирующие массажи. В этих техниках используется более интенсивное воздействие на кожу и мышцы, что помогает ускорить обмен веществ и активизировать циркуляцию крови. Прекрасным дополнением будет массаж с маслами, который также увлажняет кожу и способствует её восстановлению.

Как выбрать массаж по типу тела?

Если у вас есть конкретные зоны для проработки, например, шея или спина, стоит выбрать целевой массаж. Важно учитывать, что слишком интенсивное воздействие может быть не для всех, особенно если у вас чувствительная кожа или заболевания сосудов. Лучше проконсультироваться с мастером и выбрать технику, соответствующую вашим потребностям.

Регулярные сеансы массажа помогут не только почувствовать себя лучше, но и значительно улучшить состояние вашего тела.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Наука и техника
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров Аудио 
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера
Авто
Легенда уходит: грузовик, переживший бездорожье, пески и холода, больше не сойдёт с конвейера Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Последние материалы
Эти 30 минут на велотренажере перевернут ваше представление о фитнесе!
Юрий Антонов оценил музыку, созданную нейросетью
Политика и автомобили: как немецкие выборы повлияют на BMW и Mercedes
Зачем на самом деле нужны цифры на термостате холодильника: это не градусы
Холестерин миф: почему пожилым полезно есть яйца каждый день
Подмосковье манит врачей: секретный рецепт привлечения медицинских кадров
Кошки в частных домах начинают вести себя странно: почему это происходит
Учителя на дороге скоро передумают воспитывать других — один шаг, и им станет не до уроков
Быстрый рецепт ароматных творожных булочек: лучший способ покорить сердце любимого
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.