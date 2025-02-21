Твидовые пиджаки с джинсами: тренд весны, который вы не захотите пропустить

Весна — время, когда хочется обновить гардероб, добавив в него лёгкости и стиля. Одним из главных трендов наступающего сезона станут твидовые пиджаки, которые идеально сочетаются с джинсами, создавая образ casual chic. Твид, который когда-то был символом британской аристократии, с успехом вошел в мир высокой моды благодаря Коко Шанель, и теперь мы видим его в каждой коллекции весенних пиджаков.
Весной 2025 года твидовые пиджаки становятся неотъемлемой частью гардероба, и известные бренды предлагают разнообразие моделей, которые можно носить с джинсами. Так, например, Balmain в своей коллекции представил пиджак нежного розового оттенка с декоративными пуговицами — идеальный выбор для легкого весеннего образа.
Особого внимания заслуживает твидовый пиджак от Max Mara — свободного кроя и из мягкой шерсти, который станет отличным дополнением к джинсам, создавая стильный и непринуждённый лук. Для тех, кто любит немного ярких акцентов, идеальным выбором будет розовый пиджак с кристаллами и пайетками от Gucci, который добавит блеска в дневные и вечерние образы.
Кроме того, укороченные твидовые жакеты в клетку от Versace станут отличным вариантом для создания стильного, но сдержанного ансамбля.
Твидовые пиджаки не только подчеркивают элегантность, но и легко комбинируются с джинсами, превращая повседневный образ в настоящий стильный хит. Независимо от того, предпочитаете ли вы классический, розовый или металлический твид, эти пиджаки внесут разнообразие и легкость в ваш гардероб, становясь незаменимыми в весеннем сезоне.
Твидовые пиджаки — это идеальный выбор для весны, который сочетает элегантность и повседневный комфорт. Сочетая их с джинсами, вы создадите стильный и универсальный образ, который будет актуален в любой ситуации.
Пиджа́к — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами.
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